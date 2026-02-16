U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras drama „Hasanaginice“

Jedna brutalno iskrena predstava

Scena iz drame. Nps.ba

I. P.

16.2.2026

Narodno pozorište Sarajevo večeras, u 19:30 sati, na maloj sceni “Stolaboratorija” prikazuje dramu „Hasanaginice“ reditelja Danila Marunovića. 

Uloge tumače: Mak Čengić, Belma Salkunić, Sanela Krsmanović-Bistrivoda, Nerman Mahmutović, Mona Muratović, Ermin Sijamija, Jasna Diklić, Mediha Musliović i Milan Pavlović.

- "Hasanaginice" je jedna brutalno iskrena predstava. Svi ti likovi i svi ti zapleti, svaki sukob i svaka kap ljudskosti, iscijeđena je iz iskustva nas samih, članova ekipe koja je stvorila djelo. Dok smo u teatarskoj strasti, u toku dramatičnog procesa, tragali za budućom predstavom, najednom smo razumjeli da je sami već živimo. Ne samo kod kuće-privatno, već baš na probama – kazao je reditelj Marunović.

# DRAMA
# KULTURA
# NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
