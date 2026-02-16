"Sve se nekako preživi, osim smrti": Uživajte u predstavi koja nosi priču o Sarajevu

Višestruko nagrađivana dramska predstava "Sve se nekako preživi, osim smrti" rađena po tekstu Ljubice Ostojić, u režijskoj postavci Dine Mustafića, koja govori o Sarajevu i njegovom ironičnom pogledu na sebe, bit će izvedena u utorak, 17. februara sa početkom u 19.30 sati, u Narodnom pozorištu Sarajevo.

Glavni protagonist predstave je Sarajevo u pozadini jedne sarajevske porodice koja živi svoj život, koja ima svoje gubitke, vijek trajanja, dok jedni dolaze drugi odlaze. Predstava otvara niz političkih, socijalnih i egzistencijalnih problema na univerzalan način.

U predstavi "Sve se nekako preživi, osim smrti" igraju Ejla Bavčić, Izudin Bajrović, Kaća Dorić, Aleksandar Seksan, Emina Muftić, Amila Terzimehić, Dina Mušanović, Vedran Đekić, muzičar Toni Toplan, članovi Baleta i članovi Hora Opere Narodnog pozorišta Sarajevo.

- Preferiram teatar koji pruža otpor svim pokušajima da se komercijalizira kroz lakše i pitke komade. Zanimaju me dramski tekstovi koji se daju postaviti u kritičkom odnosu prema društvenim temama. Vidjeti vlastiti nakazni odraz u vremenu u kojem živimo, nije nimalo jednostavan scenski zadatak. Dramski tekst Ljubice Ostojić nudi mogućnost za otvoreno pozorište, nešto novo i rubno, istraživačko u propitivanju scenske forme i izraza – izjavio je reditelj predstave Dino Mustafić.

Dramaturgiju je uradila Ljubica Ostojić, scenografkinja je Mirna Ler, kostimografiju potpisuje Lejla Hodžić, koreografiju je uradio Gjergji Prevazi, dok je kompozitor Damir Imamović.

Ulaznice za predstavu „Sve se nekako preživi, osim smrti“ mogu se kupiti putem zvanične web stranice Narodnog pozorišta Sarajevo, putem platforme www.karter.ba ili direktno na blagajni Narodnog pozorišta.