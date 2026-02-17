Nedim Džinović o predstavi „On(a)“: Reakcije publike najveća su potvrda da je vrijedilo

Prethodni mjesec obilježila je uspješna premijere predstave „On(a)“ u Kamernom teatru 55, a nove izvedbe iznova privlače veliku pažnju publike. Ovaj autentični projekt, inspirisan filmom „Dankinja“, donosi snažnu i emotivnu priču o identitetu, hrabrosti i slobodi, a poseban je i po tome što režiju potpisuje glumački ansambl predstave. Sljedeće igranje zakazano je za subotu, 21. februara.

Bez finansijske podrške

O utiscima, procesu rada, izostanku podrške te životu predstave nakon premijere za „Dnevni avaz“ govorio je glumac Nedim Džinović.

- Jako sam ponosan na moje kolege i sretan što smo uspjeli zajednički realizovati ovu predstavu, mislim da je to veliki poduhvat i izazov. Sretan sam da je Kamerni teatar 55, kao moja teatarska kuća, bio podrška pri realizaciji kao i svi uposlenici, nažalost bez finansijske podrške – rekao nam je Džinović.

Uprkos brojnim izazovima, ističe da su reakcije publike potvrdile vjeru i vrijednost ovog projekta.

- Publika je nevjerovatno dobro reagovala na predstavu i zaista su nas maksimalno podržali. Reakcije i komentari su fantastični. To je za nas najveća čast i potvrda da je vrijedilo upustiti se u ovaj proces – dodao je glumac.