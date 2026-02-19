U Kamernom teatru 55 večeras drama “Stećakland”

U Kamernom teatru 55 večeras, u 20.00 sati, na repertoaru je drama “Stećakland”.

Reditelj ove inovativne predstave koja spaja savremeni teatar s virtuelnom realnošću je Kenan Kulenović, a igraju: Selma Alispahić, Aldin Omerović, Elma Juković, Nedim Džinović, Enes Kozličić i Anja Kraljević.

„Stećakland“ je hrabra i inovativna pozorišna predstava koja spaja savremeni teatar s virtuelnom realnošću, vodeći nas do samih granica identiteta, pamćenja i mita.

Stoje vijekovima, a sada će i progovoriti – otkrijte šta stećci imaju da nam kažu.