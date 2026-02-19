Muzej ratnog djetinjstva - Otvoren konkurs za stipendiju “Lejla Hairlahović-Hušić”

Muzej ratnog djetinjstva (MRD) raspisao je konkurs za godišnju stipendiju "Lejla Hairlahović-Hušić" koja se dodjeljuje u znak sjećanja na prerano preminulu istraživačicu, saopćeno je iz navedenog muzeja.

Stipendija uspostavljena u saradnji s Fondacijom "Lejla Hairlahović-Hušić", inspirisana je Lejlinim uvjerenjem da je obrazovanje temelj svakog društva.

Iznos stipendije je 3.000 KM i dodjeljuje se jednokratno a namijenjena je doktoranticama i doktorantima koji su državljani Bosne i Hercegovine ili stranim državljanima koji istražuju na prostoru BiH. Pravo prijave imaju oni koji se bave istraživanjima iz oblasti društvenih i humanističkih nauka uključujući antropologiju, arheologiju, psihologiju, pedagogiju, historiju, sociologiju, lingvistiku, književnost, filozofiju, historiju umjetnosti, pravo, politologiju, žurnalistiku i srodne discipline.

Osim kvaliteta prijave i obrazloženja istraživanja, kriterij u utvrđivanju broja bodova bit će i u kojoj mjeri istraživanje može biti povezano s područjem djelovanja Muzeja ratnog djetinjstva.

Uz kontakt-podatke, aplikanti treba da prilože kratki sažetak ili prijedlog istraživačkog projekta (do 3.000 znakova), profesionalnu biografiju i jednu akademsku preporuku.

Prijave se primaju do 6. marta 2026. na e-mail adresu: [email protected], uz obaveznu naznaku "Prijava za stipendiju Lejla Hairlahović-Hušić".

Stipendija će biti dodijeljena krajem marta 2026., a odluku o dobitniku ili dobitnici treba da donese stručni žiri koji imenuje Muzej ratnog djetinjstva.

Stipendista/stipendistkinja neće imati obavezu da pravda troškove, ali hoće da dostavi dokaz o realizovanom istraživanju.