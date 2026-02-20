U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras balet „Krcko Oraščić“

Narodno pozorište Sarajevo večeras, u 19.30 sati, upriličit će baletnu bajku u dva čina “Krcko Oraščić”

kompozitora Petra Iljiča Čajkovskog, a prema motivima bajke E. T. A. Hofmana (Hoffmann) i adaptaciji A. Dumasa.

Libreto potpisuje Marius Petipa, a koreografiju i režiju Konstantin Kostjukov. Pod dirigentskom palicom Samre Gulamović članove ansambla Baleta NPS-a prati Sarajevska filharmonija.

U Kamernom teatru 55 večeras, u 20.00 sati, na repertoaru je drama “Stećakland”.

Reditelj ove inovativne predstave koja spaja savremeni teatar s virtuelnom realnošću je Kenan Kulenović, a igraju: Selma Alispahić, Aldin Omerović, Elma Juković, Nedim Džinović, Enes Kozličić i Anja Kraljević.