Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DASKE KOJE ŽIVOT ZNAČE

U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras balet „Krcko Oraščić“

Kamerni teatar 55 prikazuje dramu “Stećakland”

Scena iz baleta. Nps.ba

I. P.

20.2.2026

Narodno pozorište Sarajevo večeras, u 19.30 sati, upriličit će baletnu bajku u dva čina “Krcko Oraščić”

kompozitora Petra Iljiča Čajkovskog, a prema motivima bajke E. T. A. Hofmana (Hoffmann) i adaptaciji A. Dumasa.

Libreto potpisuje Marius Petipa, a koreografiju i režiju Konstantin Kostjukov. Pod dirigentskom palicom Samre Gulamović članove ansambla Baleta NPS-a prati Sarajevska filharmonija.

U Kamernom teatru 55 večeras, u 20.00 sati, na repertoaru je drama “Stećakland”.

Reditelj ove inovativne predstave koja spaja savremeni teatar s virtuelnom realnošću je Kenan Kulenović, a igraju: Selma Alispahić, Aldin Omerović, Elma Juković, Nedim Džinović, Enes Kozličić i Anja Kraljević.

# DRAMA
# BALET
# KULTURA
# KAMERNI TEATAR 55
# NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.