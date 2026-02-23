U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras drama “Konačari”

Narodno pozorište Sarajevo večeras, u 19.30 sati, prikazuje dramu “Konačari” autora Nenada Veličkovića. Režiju potpisuje Marko Misirača, dramaturgiju Mirza Skenderagić, a devetočlanu glumačku ekipu čine: Izudin Bajrović, Kaća Dorić, Sanela Pepeljak, Sara Seksan, Vedran Đekić, Merima Lepić Redžepović, Edhem Husić, Semir Krivić i Emina Muftić.

Prema riječima reditelja Misirače, „Konačari“ je priča o nastojanju da se kroz čuvanje Muzeja koji baštini historiju multikulturalnosti jednog grada i sredine, sačuva i historija naroda koji su tu živjeli i žive, bogatstva onoga što je Bosna bila i što bi mogla ponovo da bude. Smještena je u Muzej grada Sarajeva, u prvim mjesecima rata. Pripovjedač je gimnazijalka Maja koja prati život svoje porodice i prijatelja, privremeno nastanjenih u Muzeju.

U Sarajevskom ratnom teatru (SARTR) večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena drama “Još uvijek smo živi” autorice Nejre Babić, a u režiji Gianluce Iumienta. Uloge tumače: Selma Alispahić, Matea Mavrak, Davor Sabo i Sanjin Arnautović.