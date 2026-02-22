Glumica Ejla Bavčić: Na sceni se uvijek otkriva koliko je neko dobar ili loš u svome poslu

Jedna od najistaknutijih prvakinja drame u Bosni i Hercegovini Ejla Bavčić već godinama svojim ulogama potvrđuje da pozorište nije samo scena, već prostor istine, hrabrosti i neprekidnog pomjeranja granica. Kao prvakinja Drame Narodnog pozorišta Sarajevo, nosi titulu koja podrazumijeva i priznanje i odgovornost – prema umjetnosti, publici i mlađim kolegama koji u njoj vide primjer profesionalizma i posvećenosti.

Bilo da tumači velike tragične heroine klasičnog repertoara ili savremene, slojevite likove modernih komada, Bavčić na sceni ostavlja snažan pečat. Publika je doživljava kao glumicu izuzetne energije i emocionalne dubine, a kritika ističe njenu spremnost da u svakoj ulozi izađe iz zone komfora i ogoli istinu lika do kraja. Za nju je pozorište „rendgen“ – prostor u kojem se ništa ne može sakriti i gdje se svakom predstavom iznova dokazuje.

Iako je primarno vezana za teatar, ne krije da joj je izazov i rad pred kamerama, jer glumu ne dijeli po medijima, već po snazi projekta i iskrenosti izraza. U razgovoru za „Dnevni avaz“ Ejla Bavčić govori o teretu i časti titule prvakinje Drame, odnosu prema klasici i savremenim tekstovima, izazovima umjetnosti u društvu opterećenom krizama, ali i o vlastitim granicama koje, kako kaže, još nema namjeru zaokruživati.

Kao prvakinja Drame Narodnog pozorišta Sarajevo, osjećate li tu titulu više kao priznanje za dosadašnji rad ili kao obavezu da stalno pomjerate vlastite granice?

- Da biste postali prvak drame iza sebe morate imati zapažene uloge, što znači da ste u svome dotadašnjem radu pomjerali granice. Dakle, prirodan slijed za nekoga ko pomjera granice trebao bi biti da se kreće prema tituli prvaka drame. A kada je jednom steknete, titulu morate opravdavati daljim pomjeranjem granica.

Klasika i savremeni komadi

Koja vam je uloga do sada bila najteža – ona koja Vas je emotivno iscrpila ili tražila da izađete iz svoje zone komfora?

- Svaka uloga ima svoju težinu i za svaku ulogu morate izaći iz zone komfora. Svaka uloga od vas traži da se zamislite u 'tuđim cipelama', traži od vas empatiju, preispitivanje vlastitih motiva i uvjerenja. U suštini, mislim da je jedan od uslova za bavljenje glumom spremnost da stalno izlazite izvan vlastite zone komfora.

Igrali ste i klasiku i savremene komade – gdje se osjećate snažnije: u velikim tragičnim heroinama ili u modernim, realističnim likovima?

- Snažnije se osjećate tamo gdje usmjerite snagu, tako da to ima više veze sa vama samima u datom trenutku, a ne sa prirodom uloge koju igrate.