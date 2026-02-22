UMJETNOST

Glumica Ejla Bavčić: Na sceni se uvijek otkriva koliko je neko dobar ili loš u svome poslu

Da biste postali prvak drame iza sebe morate imati zapažene uloge, što znači da ste u svome dotadašnjem radu pomjerali granice, navela je Bavčić

Bavčić: Svaka uloga ima svoju težinu.

Piše: Eldar Abaz

22.2.2026

Jedna od najistaknutijih prvakinja drame u Bosni i Hercegovini Ejla Bavčić već godinama svojim ulogama potvrđuje da pozorište nije samo scena, već prostor istine, hrabrosti i neprekidnog pomjeranja granica. Kao prvakinja Drame Narodnog pozorišta Sarajevo, nosi titulu koja podrazumijeva i priznanje i odgovornost – prema umjetnosti, publici i mlađim kolegama koji u njoj vide primjer profesionalizma i posvećenosti.

Bilo da tumači velike tragične heroine klasičnog repertoara ili savremene, slojevite likove modernih komada, Bavčić na sceni ostavlja snažan pečat. Publika je doživljava kao glumicu izuzetne energije i emocionalne dubine, a kritika ističe njenu spremnost da u svakoj ulozi izađe iz zone komfora i ogoli istinu lika do kraja. Za nju je pozorište „rendgen“ – prostor u kojem se ništa ne može sakriti i gdje se svakom predstavom iznova dokazuje.

Iako je primarno vezana za teatar, ne krije da joj je izazov i rad pred kamerama, jer glumu ne dijeli po medijima, već po snazi projekta i iskrenosti izraza. U razgovoru za „Dnevni avaz“ Ejla Bavčić govori o teretu i časti titule prvakinje Drame, odnosu prema klasici i savremenim tekstovima, izazovima umjetnosti u društvu opterećenom krizama, ali i o vlastitim granicama koje, kako kaže, još nema namjeru zaokruživati.

Kao prvakinja Drame Narodnog pozorišta Sarajevo, osjećate li tu titulu više kao priznanje za dosadašnji rad ili kao obavezu da stalno pomjerate vlastite granice?

- Da biste postali prvak drame iza sebe morate imati zapažene uloge, što znači da ste u svome dotadašnjem radu pomjerali granice. Dakle, prirodan slijed za nekoga ko pomjera granice trebao bi biti da se kreće prema tituli prvaka drame. A kada je jednom steknete, titulu morate opravdavati daljim pomjeranjem granica.

Klasika i savremeni komadi

Koja vam je uloga do sada bila najteža – ona koja Vas je emotivno iscrpila ili tražila da izađete iz svoje zone komfora?

- Svaka uloga ima svoju težinu i za svaku ulogu morate izaći iz zone komfora. Svaka uloga od vas traži da se zamislite u 'tuđim cipelama', traži od vas empatiju, preispitivanje vlastitih motiva i uvjerenja. U suštini, mislim da je jedan od uslova za bavljenje glumom spremnost da stalno izlazite izvan vlastite zone komfora.

Igrali ste i klasiku i savremene komade – gdje se osjećate snažnije: u velikim tragičnim heroinama ili u modernim, realističnim likovima?

- Snažnije se osjećate tamo gdje usmjerite snagu, tako da to ima više veze sa vama samima u datom trenutku, a ne sa prirodom uloge koju igrate.

Ejla Bavčić u predstavi.

Koliko je danas izazovno biti pozorišna glumica u Bosni i Hercegovini? Da li se umjetnost mora boriti za prostor u društvu koje je opterećeno politikom i svakodnevnim krizama?

- Umjetnost preispituje i razotkriva društvo u kojem nastaje, pa ako je društvo opterećeno politikom i svakodnevnim krizama umjetnost od toga ne može pobjeći. U društvu koje je izgubilo kulturu dijaloga, poput našeg, umjetnost može biti percipirana kao neprijatelj ili kao prilika da doživite i drugu stranu priče. Izbor je na gledaocu.

Publika Vas doživljava kao glumicu snažne scenske energije. Da li je ta snaga rezultat iskustva ili lične prirode?

- Vjerujem da je izvor te snage lična priroda, ali iskustvo me je naučilo da je kanališem i kontrolišem.

Iako ste izuzetno prisutni u teatru, čini se da Vas nema mnogo na filmu i televiziji. Da li Vam nedostaje taj medij ili je pozorište svjesni izbor?

- Pozorište jeste svjesni, ali ne jedini izbor. Ja sam glumica i uživam u glumi bez obzira da li glumim na sceni ili pred kamerom. Raduje me svaki novi projekat pa bih ih voljela imati što više, uključujući i na filmu i televiziji. Ali pozorište veoma volim jer je poput rendgena, u neprekidnoj interakciji sa publikom teško da nešto možete sakriti. Na sceni se uvijek otkriva koliko je neko dobar ili loš u svome poslu, što je neprekidni, uzbudljivi izazov.

Kraj procesa

Postoji li uloga koju još niste ostvarili, a smatrate da bi zaokružila vašu karijeru?

- Rano je da razmišljam o zaokruživanju karijere. Kada nešto zaokružite znači da ste stigli do kraja procesa, a ja sam više nego spremna da se nastavim kretati, pa i da 'okrenem par krugova' u nekom drugom mediju. U tom kontekstu, sigurno da postoji mnoštvo uloga koje nisam, a željela bih ostvariti. Neke od njih možda su još uvijek samo ideja ili se trenutno pišu.

Kao prvakinja Drame, osjećate li odgovornost prema mlađim kolegama u ansamblu i da li sebe vidite u mentorskoj ulozi?

- Prvak bi trebao biti primjer u svakom smislu, inače bi mu se ta titula trebala oduzeti. Ja sam po prirodi odgovorna osoba pa titulu prvakinje Drame osjećam kao odgovornost da budem primjer mladim kolegama i kolegicama.

Filmske uloge

Kada biste morali birati između velike filmske uloge koja donosi regionalnu vidljivost i snažne pozorišne premijere pred domaćom publikom – šta bi prevagnulo?

- Kada bi regionalna vidljivost bila rezultat snažne filmske uloge izabrala bih filmsku ulogu jer je za glumca lijepo imati što brojniju publiku.

