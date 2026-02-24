Aida Bukva o novoj komediji "Teško je promijeniti dlaku": Najbolje je govoriti o ozbiljnim temama kroz humor





JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo publici donosi novu pozorišnu komediju „Teško je promijeniti dlaku“, autora i reditelja Feđe Isovića.

Radnja predstave prati Grubog, lokalnog kriminalca koji s ambicioznom suprugom Bibom živi u luksuznom stanu, okružen ljudima iz političkog i društvenog vrha. Njihova želja za ugledom i ulaskom u „visoko društvo“ pokreće niz komičnih i moralno upitnih situacija. Kada se njihov život ispreplete s predsjednikom političke stranke i njegovim krugom moćnika, granice između kriminala i politike postaju gotovo neprimjetne. Predstava kroz duhovite dijaloge i britku satiru razotkriva licemjerje elite i mehanizme moći, postavljajući pitanje koliko je zaista teško – ili nemoguće – promijeniti vlastitu „dlaku“.

Domaća dramaturgija

O projektu je za „Dnevni avaz“ govorila glumica Aida Bukva, koja ističe značaj domaće dramaturgije i savremenog pristupa temi.

- Nadam se da publika može očekivati dobru zabavu. Feđa Isović je napisao jedan moderan tekst o našem društvu i generalno nama u savremenom dobu. S te strane važno je da je to domaća dramaturgija, da imamo svoj tekst sa modernim likovima i situacijama i idejom koja je, bez obzira na sve, ideja o humanizmu, plemenitosti. Unutar ovakve naše situacije kakve jeste treba tražiti neke svijetle tačke, treba naći načina i razloga da čovjek, recimo, kroz ovu komediju ipak adresira neke ozbiljne teme. Jeste komedija, jeste zabavno, a mislim da u pozadini priča o nečemu važnom i ozbiljnom za sve nas – rekla nam je Bukva.

Naglašava da je humor često najefikasniji način da se progovori o ozbiljnim pitanjima.

- Najbolje je govoriti o ozbiljnim temama kroz humor zato što ih svijet tek tako prihvaća, kada su rečene na šaljiv način. Izbjegavamo da bilo ko bude lično adresiran, pričamo generalno o ljudskim osobinama, manama i problemima s kojima se svi u ovoj ili onoj mjeri moramo suočiti kroz život i naći načina da to prevaziđemo. Meni je zadovoljstvo to igrati, radije nego nešto teško, što se i teško radi, teško gleda. Balans je taj da ozbiljnu temu obradiš na lagan lepršav i nježan način da onda ona bude varljiva i pitka publici – pojasnila je glumica.

Premijerna igranja

Pretpremijerno i premijerno igranje bit će upriličeno 16. i 17. marta od 20 sati u amfiteatru Doma mladih Skenderija i realizirat će se kao zatvoreni događaji na pozivnice, dok su za građane planirane dvije izvedbe 18. i 19. marta na istoj sceni, s početkom od 20 sati. Ulaznice po cijeni od 20 KM dostupne su na platou Skenderije i u BKC-u. Pokrovitelj projekta je Općina Centar Sarajevo.