U SARTR-u večeras drama “Totovi”

Inspirirana je stravičnom, istovremeno besmislenom i uzaludnom, sudbinom mađarskih vojnika na Istočnom frontu

I. P.

25.2.2026

Sarajevski ratni teatar (SARTR) večeras, u 20.00 sati, prikazuje dramu “Totovi” Ištvana Erkenja.

Reditelj je Andraš Urban, a uloge tumače: Sead Pandur, Davor Sabo, Adnan Kreso, Džana Džanić, Ana Mia Karić, Snežana Bogićević i Emir Fejzić.

Drama je groteska s elementima satire, koju je Ištvan Erkenj, jedan od najpriznatijih mađarskih pisaca 20. stoljeća, napisao na osnovu novele „Dobrodošlica za Majora“ iz 1966. godine. Inspirirana je stravičnom, istovremeno besmislenom i uzaludnom, sudbinom mađarskih vojnika na Istočnom frontu u januaru 1943.

