Kamera kao svjedok vremena: Objektiv koji pamti grad, životna priča Hasana Arnautovića

Skoro šest decenija rada, hiljade snimljenih kadrova i bezbroj zabilježenih priča stalo je u jednu večer u Bihaću – večer posvećenu Hasanu Arnautoviću, čovjeku koji je objektivom ispisivao historiju grada i Krajine. Izložba i promocija filmova upriličene su povodom 55 godina njegovog profesionalnog rada, a simbolično su održane u danima kada Bihać obilježava 766. rođendan. Za Arnautovića, to nije bila samo retrospektiva karijere, već i svojevrsni povratak kroz vrijeme. - Izložba je posvećena 55 godina mog profesionalnog rada. Počeo sam 1971. i 1972. godine kao fotoreporter u listu "Krajina", a kasnije sam cijeli radni vijek proveo uz kameru, sve do penzionisanja 2016. godine - prisjetio se Arnautović.

Svakodnevnica Bihaća . Fena Svakodnevnica Bihaća . Fena

Nakon novinarskih početaka, karijeru je nastavio na Televiziji Sarajevo, odnosno Televiziji Bosne i Hercegovine, gdje je radio kao filmski snimatelj. Do 1992. godine snimao je na filmskoj traci, a filmove je iz Bihaća slao autobusom, jer drugačije nije bilo moguće. Dokument vremena Tokom rata ostao je u Bihaću, radeći u ratnoj televiziji kao pripadnik 5. korpusa u informativnoj službi. Kamera mu je tada bila i sredstvo svjedočenja i dokument vremena. Nakon rata nastavio je rad u Informativno-tehničkom centru u Bihaću, sve do odlaska u penziju. U bogatoj karijeri snimao je suđenja, među kojima i proces Fikretu Abdiću, te realizovao niz dokumentarnih filmova. Njegov film "Srce tame" prikazan je 1988. godine na Festivalu jugoslovenskog filma u Beogradu. Izvještavao je i iz inostranstva – početkom osamdesetih boravio je u Kataru, u vrijeme velikih regionalnih previranja, odakle je radio reportaže za bihaćku televiziju. Posebno mjesto u njegovom opusu zauzimaju dokumentarni filmovi o ratnim stradanjima i poratnoj obnovi, uključujući teme masovnih grobnica, stradanja u Ljutočkoj dolini i Prijedoru. Za svoje filmove dobio je i niz međunarodnih priznanja. Razvoj Bihaća Ali možda najvažnija nit njegovog rada jeste – Bihać. Grad je pratio kroz faze uspona i padova, od industrijskog procvata do gašenja velikih sistema. - Pratio sam razvoj Bihaća, od izgradnje fabrika i velikih privrednih kapaciteta. Sjećam se kada je BIRA dnevno proizvodila 1.100 frižidera. A onda sam doživio da se fabrika zatvori, da radnici ostanu bez posla, da hale ostanu prazne - kazao je Arnautović.

Sredstvo svjedočenja i dokument vremena . Fena Sredstvo svjedočenja i dokument vremena . Fena