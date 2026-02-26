U Kamernom teatru 55 večeras drama „Sjećaš li se Doli Bel“

U Kamernom teatru 55 večeras, u 20.00 sati, na repertoaru je drama “Sjećaš li se Doli Bel” u režiji Kokana Mladenovića, koja s pravom nosi titulu jedne od najnagrađivanijih predstava ovog teatra.

Uloge tumače: Emir Hadžihafizbegović, Gordana Boban, Tatjana Šojić, Feđa Štukan, Davor Golubović, Elma Juković, Muhamed Hadžović, Admir Glamočak, Sabit Sejdinović, Amar Selimović, Enes Kozličić i Sin Kurt.

Predstava, rađena prema kultnom djelu Abdulaha Sidrana, otvara mnoge teme i pitanja koja publiku vode na putovanje kroz vrijeme i prostor sjećanja. Emotivni uragan koji donosi ovaj komad publiku poziva da zajedno s likovima “prebira kutije sjećanja” i otkriva njihove skrivene tajne i emocije.