Glumica Hana Mirvić: Uzor mi je mama

Ime i prezime: Hana Mirvić.
Datum i mjesto rođenja: 8. decembar 2008., Sarajevo.
Šta prvo uradite kad se probudite: Razmišljam o obavezama i planovima za taj dan.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Vjerovatno opet nečim vezanim za umjetnost.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Asistent u mojoj školi glume, Drama Kids Akademiji.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Telefon.
Najdraža pjesma: "Svadbarskim sokakom" Zdravka Čolića.
Šta gledate na televiziji: Najviše naše filmove i serije.
Šta Vas nervira: Pesimistični i negativni ljudi.
Najdraži grad: Sarajevo.
Najbolji poklon koji ste dobili: Privjesak s posvetom.
Čega se plašite: Da ne ostvarim svoje ciljeve i gubitka najmilijih.
S kim najradije pijete kafu: S prijateljicama.
Omiljena društvena mreža: Instagram.
Najdraža boja: Plava i ljubičasta.
Ko Vam je uzor: Moja mama.
Najdraži pisac: Tenese Vilijams (Tennessee Williams).
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Izmislila bih lijek za sve bolesti.
Omiljeni muzičar ili bend: Zdravko Čolić.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: “Ujka Vanja” od Čehova.
Tim za koji navijate: Radi mira u kući, moram biti neutralna.
Omiljena narodna izreka: „Kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore“.
Koje pitanje najviše mrzite: "Kako misliš živjeti od glume?"
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Svi likovi koje igra Al Paćino (Pacino).
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Englesku.