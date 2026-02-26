Glumica Hana Mirvić: Uzor mi je mama

Ime i prezime: Hana Mirvić.

Datum i mjesto rođenja: 8. decembar 2008., Sarajevo.

Šta prvo uradite kad se probudite: Razmišljam o obavezama i planovima za taj dan.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Vjerovatno opet nečim vezanim za umjetnost.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Asistent u mojoj školi glume, Drama Kids Akademiji.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Telefon.

Najdraža pjesma: "Svadbarskim sokakom" Zdravka Čolića.

Šta gledate na televiziji: Najviše naše filmove i serije.

Šta Vas nervira: Pesimistični i negativni ljudi.

Najdraži grad: Sarajevo.

Najbolji poklon koji ste dobili: Privjesak s posvetom.

Čega se plašite: Da ne ostvarim svoje ciljeve i gubitka najmilijih.

S kim najradije pijete kafu: S prijateljicama.

Omiljena društvena mreža: Instagram.

Najdraža boja: Plava i ljubičasta.

Ko Vam je uzor: Moja mama.

Najdraži pisac: Tenese Vilijams (Tennessee Williams).

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Izmislila bih lijek za sve bolesti.

Omiljeni muzičar ili bend: Zdravko Čolić.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: “Ujka Vanja” od Čehova.

Tim za koji navijate: Radi mira u kući, moram biti neutralna.

Omiljena narodna izreka: „Kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore“.

Koje pitanje najviše mrzite: "Kako misliš živjeti od glume?"

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Svi likovi koje igra Al Paćino (Pacino).

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Englesku.