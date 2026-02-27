U Kamernom teatru 55 večeras drama “Majka”

U Kamernom teatru 55 večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena drama “Majka” Floriana Celera (Zeller). Režiju potpisuje Dino Mustafić, a glumačku postavu čine: Tatjana Šojić, Enes Kozličić, Elma Juković i Mehmed Porča.

Cilj predstave, kao i cijele trilogije “Sin”, “Majka”, “Otac”, jeste da se u pozorištu progovori o društveno neprihvaćenim temama kao što su: suicid, razvod, mentalne bolesti, pozicija žene u porodici, dječija perspektiva na turbulentni svijet, starenje i smrt.

Narodno pozorište Sarajevo večeras, u 19.30 sati, prikazuje operu “Mala Floramye” Ive Tijardovića.

Dirigent je Dario Vučić, reditelj Ivan Leo Lemo, scenografkinja Vesna Režić, kostimografkinja Amna Kunovac-Zekić, a koreografkinja Belma Čečo-Bakrač.