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DASKE KOJE ŽIVOT ZNAČE

U Kamernom teatru 55 večeras drama “Majka”

Narodno pozorište prikazuje operu “Mala Floramye”

Scena iz drame. Kamerniteatar55

I. P.

27.2.2026

U Kamernom teatru 55 večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena drama “Majka” Floriana Celera (Zeller). Režiju potpisuje Dino Mustafić, a glumačku postavu čine: Tatjana Šojić, Enes Kozličić, Elma Juković i Mehmed Porča.

Cilj predstave, kao i cijele trilogije “Sin”, “Majka”, “Otac”, jeste da se u pozorištu progovori o društveno neprihvaćenim temama kao što su: suicid, razvod, mentalne bolesti, pozicija žene u porodici, dječija perspektiva na turbulentni svijet, starenje i smrt.

Narodno pozorište Sarajevo večeras, u 19.30 sati, prikazuje operu “Mala Floramye” Ive Tijardovića.

Dirigent je Dario Vučić, reditelj Ivan Leo Lemo, scenografkinja Vesna Režić, kostimografkinja Amna Kunovac-Zekić, a koreografkinja Belma Čečo-Bakrač.

# DRAMA
# OPERA
# KULTURA
# KAMERNI TEATAR 55
# NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
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