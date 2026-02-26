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Pogledajte posljednje pripreme: "Mala Floramye" spremna za povratak na scenu

Naslovnu ulogu tumači prvakinja sarajevske Opere Aida Čorbadžić, koja ističe da ova predstava za ansambl ima i posebnu emotivnu vrijednost

Predstava u NPS - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Ajla Pehlivan

26.2.2026

Opereta „Mala Floramye“, stotinu godina nakon praizvedbe, ponovo oživljava na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo. Nakon trogodišnje pauze, kultno djelo splitskog kompozitora Ive Tijardovića vraća se pred sarajevsku publiku 27. i 28. februara u 19.30 sati, donoseći duh Mediterana, nostalgiju i bezvremensku priču o ljubavi koja nadživljava vrijeme.

Tokom probe kojoj smo prisustvovali, iza kulisa je vladala uzbudljiva atmosfera. Orkestar i solisti usklađuju posljednje muzičke detalje, dok se koreografija precizno dorađuje do najsitnijih pokreta. Kostimi i scenografija već prizivaju mediteranski ambijent i humor koji ovu operetu čine bliskom publici i danas.

Naslovnu ulogu tumači prvakinja sarajevske Opere Aida Čorbadžić, koja ističe da ova predstava za ansambl ima i posebnu emotivnu vrijednost.

- Počeli smo probe 2020. godine i baš u trenutku kada smo trebali krenuti s radom na sceni, došla je korona i onda je naša “Mala Floramye” čekala svoj nastavak dvije godine. I u samoj priči, Floramye u prvom činu je ona mlada djevojka, nestašna i zaljubljena. U drugom činu se dešava rat i treći čin je gdje se vraća njena ljubav i događa se 'sretan kraj'. Tako je isto bilo sa našom Floramye. Desila se ljubav 2020. godine, čekali smo izvjesni period i eto 2022. godine se rodila naša Floramye. Četiri godine nismo igrali tako da smo svi uzbuđeni i radujemo se jer mnogo volimo ovu predstavu - rekla je umjetnica na konferenciji za medije.

Predstava nastaje pod dirigentskom palicom maestra Hari Zlodre i u režiji Ivana Lea Leme.

Kako ističe Zlodre, rad u Sarajevu obilježila je spremnost i profesionalizam ansambla.

- Krasni umjetnici koje sam zatekao ovdje, vokalisti, solisti, odličan orkestar, predivan zbor, balet jako uvježban, tako da smo praktički u tri-četiri dana napravili posao i vratili “Malu Floramye” u život nakon gotovo tri godine. To je bio dosta težak rad, ali smo uz probe dostigli jedan nivo s kojim sam jako zadovoljan i vidim da su i drugi zadovoljni. Nadam se da ćemo napraviti lijepu predstavu. Ono što sam zatekao jeste već spremne ljude, a onda nije problem napraviti posao do kraja i finalizirati cijelu stvar - pojasnio je dirigent i profesor na Umjetničkoj akademiji u Splitu i dugogodišnji saradnik Hrvatskog Narodnog kazališta, također u Splitu.

U opereti nastupaju Hanadi Karić, Vedrana Arapović, Ileš Bečei, Gina Tipurić, Nedim Bašić, Siniša Markanović, Majo Marilović, Dejan Kajević, Jasmin Bašić, Josip Katavić i Dejan Bojanić. Lik pukovnika Monforta tumači glumac dramskog ansambla Mak Čengić, dok u predstavi učestvuju i solisti te Hor Opere i Balet Narodnog pozorišta Sarajevo.

Autorski tim čine koreografkinja Belma Čečo Bakrač, scenografkinja Vesna Režić i kostimografkinja Amna Kunovac Zekić.

Ulaznice za predstave dostupne su putem zvanične web stranice Narodnog pozorišta Sarajevo, platforme karter.ba te na blagajni pozorišta.

# NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
# OPERETA "MALA FLORAMYE"
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