Pogledajte posljednje pripreme: "Mala Floramye" spremna za povratak na scenu

Tokom probe kojoj smo prisustvovali, iza kulisa je vladala uzbudljiva atmosfera. Orkestar i solisti usklađuju posljednje muzičke detalje, dok se koreografija precizno dorađuje do najsitnijih pokreta. Kostimi i scenografija već prizivaju mediteranski ambijent i humor koji ovu operetu čine bliskom publici i danas.

Opereta „Mala Floramye“, stotinu godina nakon praizvedbe, ponovo oživljava na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo. Nakon trogodišnje pauze, kultno djelo splitskog kompozitora Ive Tijardovića vraća se pred sarajevsku publiku 27. i 28. februara u 19.30 sati, donoseći duh Mediterana, nostalgiju i bezvremensku priču o ljubavi koja nadživljava vrijeme.

- Počeli smo probe 2020. godine i baš u trenutku kada smo trebali krenuti s radom na sceni, došla je korona i onda je naša “Mala Floramye” čekala svoj nastavak dvije godine. I u samoj priči, Floramye u prvom činu je ona mlada djevojka, nestašna i zaljubljena. U drugom činu se dešava rat i treći čin je gdje se vraća njena ljubav i događa se 'sretan kraj'. Tako je isto bilo sa našom Floramye. Desila se ljubav 2020. godine, čekali smo izvjesni period i eto 2022. godine se rodila naša Floramye. Četiri godine nismo igrali tako da smo svi uzbuđeni i radujemo se jer mnogo volimo ovu predstavu - rekla je umjetnica na konferenciji za medije.

Predstava nastaje pod dirigentskom palicom maestra Hari Zlodre i u režiji Ivana Lea Leme.

Kako ističe Zlodre, rad u Sarajevu obilježila je spremnost i profesionalizam ansambla.

- Krasni umjetnici koje sam zatekao ovdje, vokalisti, solisti, odličan orkestar, predivan zbor, balet jako uvježban, tako da smo praktički u tri-četiri dana napravili posao i vratili “Malu Floramye” u život nakon gotovo tri godine. To je bio dosta težak rad, ali smo uz probe dostigli jedan nivo s kojim sam jako zadovoljan i vidim da su i drugi zadovoljni. Nadam se da ćemo napraviti lijepu predstavu. Ono što sam zatekao jeste već spremne ljude, a onda nije problem napraviti posao do kraja i finalizirati cijelu stvar - pojasnio je dirigent i profesor na Umjetničkoj akademiji u Splitu i dugogodišnji saradnik Hrvatskog Narodnog kazališta, također u Splitu.