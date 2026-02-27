Ljekoviti humor Osmana Džihe: Ponovo u BKC-u

U prepunoj sali Bosanskog kulturnog centra u Sarajevu prije desetak dana Osman Džiho održao je večer humora i smijeha neobičnom formom pripovijedanja vlastite biografije. Autobiografski šou „U avliji“ pokazao je da životna priča, kada je ispričana iskreno i duhovito, može biti sve samo ne dosadna.

Autobiografije su, izuzmemo li one velikih svjetskih ličnosti, često opterećene uljepšavanjem i retuširanjem stvarnosti, s namjerom da se ostavi slavna slika o sebi. Džiho je krenuo potpuno suprotnim putem – ogolio je vlastite uspone i padove, od djetinjstva i avlija, preko Mostara i Balkana, pa sve do dijaspore i savremenog života. Upravo u toj iskrenosti publika je prepoznala sebe.

Večer je bila ispunjena vrhunskim humorom, imitacijama i situacijama iz svakodnevice. Posebno mjesto zauzeli su legendarni segmenti poput „Otkačenog telefona“, liskaluci i likovi u kojima se svako mogao prepoznati – bez vulgarnosti, bez uvreda, ali s puno istine i smijeha. Džiho njeguje nenasilni, inteligentni humor, često zasnovan na ironiji i iznevjerenom očekivanju – publika očekuje jedan rasplet, a dobije potpuno drugačiji, neočekivan i komičan obrat.

Možda je upravo zato velika sala bila ispunjena do posljednjeg mjesta. U vremenu u kojem dominiraju strah, neizvjesnost i društvene tenzije, smijeh postaje svojevrsni ventil. Još je Aristotel govorio da je smijeh osobina svojstvena samo čovjeku, a teoretičari smijeha podsjećaju da humor oslobađa od straha i donosi katarzu. Smijati se znači na trenutak nadvladati težinu stvarnosti. Džiho to razumije i vješto koristi – ostaje miran i ozbiljan dok publika grohotom reagira, potvrđujući staru tezu da humorista mora biti pribran kako bi proizveo snažan komični efekat.

Osman Džiho već decenijama uživa status vrhunskog humoriste i imitatora. Realizirao je više od sedamsto emisija „U tuđoj avliji“, a autor je i nekoliko knjiga humora, među kojima su „Živio humor“, „Republika Smiješna“, „Na Drini korupcija“ i „Vakcina protiv mržnje“. Njegov rad odavno je prepoznat kao društveno angažiran – kroz smijeh progovara o mentalitetu, političkim i socijalnim prilikama, ali i o univerzalnim ljudskim slabostima.

„U avliji“ nije samo šou koji nasmijava, već i onaj koji dira. Spaja generacije, podsjeća na razlike između „nekad i sad“ i potvrđuje da nas, bez obzira gdje živimo, povezuju slična iskustva i emocije.

Zbog velike potražnje, Osman Džiho se vraća u Bosanski kulturni centar 1. aprila, simbolično na Dan šale, kada će sarajevska publika ponovo imati priliku da kroz smijeh pogleda i sebe i svijet oko sebe – malo lakše, malo vedrije i s više optimizma.