U SARTR-u večeras drama “Moj sin samo malo sporije hoda”

Sarajevski ratni teatar (SARTR) večeras, u 20.00 sati, upriličit će dramu “Moj sin samo malo sporije hoda” Ivora Martinića. Reditelj je Ivan Plazibat, a igraju: Jasna Diklić, Snežana Bogićević, Mirela Lambić, Sead Pandur, Jasenko Pašić, Adnan Kreso, Džana Džanić, Matea Mavrak i Enes Kozličić.

"Schindlerov lift"

U Kamernom teatru 55 večeras, u 20.00 sati, bit će izvedena drama "Schindlerov lift" u režiji Kokana Mladenovića, nastala prema istoimenom romanu bh. pisca Darka Cvijetića. Uloge tumače: Tatjana Šojić, Gordana Boban, Admir Glamočak, Aleksandar Seksan, Muhamed Hadžović, Maja Izetbegović, Senad Alihodžić, Sabit Sejdinović, Davor Golubović, Dina Mušanović i djeca: Tijana Zeherović, Lana Zeničanin, Sin Kurt, Isa Seksan te Dino Hamidović.

“Mala Floramye”

Narodno pozorište Sarajevo večeras, u 19.30 sati, prikazuje operu “Mala Floramye” Ive Tijardovića.

Dirigent je Dario Vučić, reditelj Ivan Leo Lemo, scenografkinja Vesna Režić, kostimografkinja Amna Kunovac-Zekić, a koreografkinja Belma Čečo-Bakrač.