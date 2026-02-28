Stoljeće „Male Floramye“ – Aida Čorbadžić o bezvremenskoj junakinji: Duša koja pjeva o ljubavi iz ljubavi

Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo opereta „Mala Floramye“ ponovo pronalazi svoj glas, emociju i publiku. Među umjetnicima koji joj udahnjuju život posebno mjesto pripada prvakinji sarajevske Opere Aidi Čorbadžić, čija interpretacija naslovne junakinje spaja vokalnu virtuoznost i snažnu glumačku osjećajnost.

Između lakoće i težine

Floramye nije samo operetna heroina – ona je lik koji se proteže između mladalačke zanesenosti, ratnih lomova i zrelosti koju donosi vrijeme. Upravo u toj transformaciji krije se izazov, ali i ljepota uloge koja se, kako ističe Čorbadžić, ne igra samo glasom nego i srcem.

U razgovoru za naš list istaknuta umjetnica govorila je o emotivnoj povezanosti s ovim bezvremenskim projektom, energiji ansambla te o tome zašto publika danas, možda više nego ikada, traži autentičnu emociju i živ susret s umjetnošću.

Kao prvakinja Opere Narodnog pozorišta Sarajevo, kako doživljavate povratak operete „Mala Floramye“ na scenu u godini kada se obilježava stotinu godina od njene praizvedbe. Kako ste gradili ovaj lik i u čemu je njegov najveći umjetnički izazov, vokalno i, naravno, glumački?

- Mala Floramye je jedna od uloga koja se osjeća, voli, živi. Duša koja pjeva o ljubavi iz ljubavi. Ona je simbol nježnosti, snage i transformacije od mlade zaljubljene djevojke do žene koju životne okolnosti i rat ne slome. Najveći umjetnički izazov kod Male Floramye je zadržati vokalnu “lakoću” dok istovremeno glumački donosite svu težinu, koju sa sobom nose nostalgija i čežnja.

Djelo odiše mediteranskim duhom, nostalgijom i humorom. Kako pronalazite balans između tehničke zahtjevnosti, lakoće, šarma i topline koje publika očekuje od ove operete?

- Balans pronalazim vrlo jednostavno - u radosti same igre ovog prekrasnog djela. Tehnika se negdje podrazumijeva, ali iskrenost i toplina dolaze iz srca, a to je ono što publika prepoznaje. Kako? Divni Ivan Leo Lemo, režiser naše „Male Floramye“, nas je od prve probe obasuo ljubavlju i povjerenjem, a mi mu sa radošću uzvratili. Hvala ti za ljubav, dragi Lemo. Hvala ti za našu predstavu.

Dirigent i orkestar

Koliko orkestar utječe na energiju i emociju koju prenosite publici?

- U samom procesu nastajanja predstave orkestar nam se pridružuje na samom kraju i diktira puls predstave. Kada dirigent i orkestar udahnu život partituri. To pjevaču daje krila, kolegama iz baleta vjetar u leđa i tek je onda sve na svom mjestu, a čarolija može da počne.

Kako vidite poziciju opere danas u savremenom društvu?

- Mislim da publika danas, zasićena digitalnim svijetom, i više nego ikad traži autentičan ljudski glas i živu emociju. Operu moramo igrati iskreno i strastveno, a bar toga u našem ansamblu ne fali. Slijedi svijetla budućnost sarajevske opere.