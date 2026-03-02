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MLADA UMJETNICA

Anastasija Dunjić o teatru i istrajnosti: Rad, trud i jaka volja se definitivno isplate

Važno je da se govori o temama koje mogu popraviti stanje u društvu, kaže

Anastasija Dunjić. Velija Hasanbegović

Piše: Ajla Pehlivan

2.3.2026

Mlada glumica Anastasija Dunjić pripada generaciji umjetnika koji hrabro i posvećeno grade svoj put između pozorišne scene i malih ekrana. Publika ju je imala priliku gledati u predstavama koje otvaraju važna društvena pitanja, ali i u televizijskim projektima koji donose drugačiji i savremeniji izraz domaćoj produkciji.

Važne teme

O svom umjetničkom putu, izazovima mlade glumice, pozorištu kao prostoru slobode i planovima za budućnost govorila je za „Dnevni avaz“.

Najprije smo se dotaknuli predstave „Snajper“, realizirane u okviru novoosnovanog Teatar071, koja je oduševila publiku.

- Proces je bio veoma uzbudljiv. Kada radite sa dobrom ekipom, pod vodstvom reditelja Dine Mustafića, sve ide lako. Željeli smo da napravimo jednu novu i drugačiju stvar zajedno sa direktorom novoosnovanog teatra Senadom Alihodžićem i ja mislim da smo uspjeli u tome. Igranja su bila rasprodata, publika je bila puna impresija. Kolega Vedad Čano i ja kao mladi glumci smo bogatiji za još jedan dobar i veoma zreo proces. Samim tim novoosnovani Teatar071 donio je pravo osvježenje za publiku – rekla nam je Dunjić.

Mlada glumica smatra da je veoma važno da postoje ovakvi prostori, koji daju slobodu, neovisnost, a ujedno i otvaraju važna pitanja.

- Jedan ovakav prostor daje priliku mladim ljudima da govore o aktuelnim dešavanjima u društvu. Drago mi je da u Sarajevu postoji takvo mjesto, nadam se da će ih biti još više, jer sam kroz ovaj projekat vidjela kolika je zainteresovanost publike da gleda nešto novo i drugačije, a tiče se problema sa kojima se susrećemo danas – pojasnila je mlada glumica te dodala:

- Važno je da se govori o temama koje mogu popraviti stanje u društvu, a kada to možeš da radiš kroz umjetnost, evo konkretno kroz teatar, nema ljepšeg i boljeg osjećaja.

Iz predstave "Snajper". Hamza Duraković

Ogromna ljubav

Osim rada na pozorišnoj sceni, Anastasija Dunjić prepoznatljivo je i TV lice. Serija „Komar“ tako je uvrštena i u program Berlinale Series Market – Selects, što, dodaje, nije mala stvar za našu kinematografiju. S našim čitateljima podijelila je i na kakvim projektima trenutno radi.

- Igrala sam u seriji 'Komar' autora Timura Makarevića koja se trenutno prikazuje na malim ekranima i koja je veoma gledana i ljudi su zaista oduševljeni i željni su nekog novog žanra i izražaja, a to ova serija jeste i ponosna sam na nju! Trenutno radim na predstavi „Ubistvo u Orijent Ekspresu“ u režiji Andreja Cvetanovskog u Narodnom pozorištu Sarajevo. Premijera predstave je zakazana za 10. mart, a reprizna izvođenja su 11. i 26. marta. Dođite da nas gledate – poručila je Dunjić.

S obzirom na to da je jako mlada, a izazova u kulturi je mnogo, otkrila nam je i kako uspijeva održati dosljednost. Kako kaže, ključ je u ljubavi prema pozivu.

- Ja sam imala tu sreću da mi se ukazala prilika da još kao student radim na različitim projektima i veoma sam zahvalna na tome. Rad, trud, ambicija i jaka volja se definitivno isplate. Ono što me motiviše i vodi naprijed jeste ogromna ljubav prema ovom poslu – istaknula je Dunjić.

Kompatibilne oblasti

Za kraj smo je pitali čime bi se bavila da nije glumica.

- Pored glume, moja velika ljubav jeste i muzika. Završila sam osnovnu muzičku školu, smjer klavir i solo pjevanje. Željela bih i muzikom da se bavim u budućem vremenu i nadam se da ću tu želju i ostvariti. Gluma i muzika su kompatibilne i idu ruku pod ruku. U svakom slučaju, bavila bih se umjetnošću – zaključila je Dunjić.

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# ANASTASIJA DUNJIĆ
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