Anastasija Dunjić o teatru i istrajnosti: Rad, trud i jaka volja se definitivno isplate

Mlada glumica Anastasija Dunjić pripada generaciji umjetnika koji hrabro i posvećeno grade svoj put između pozorišne scene i malih ekrana. Publika ju je imala priliku gledati u predstavama koje otvaraju važna društvena pitanja, ali i u televizijskim projektima koji donose drugačiji i savremeniji izraz domaćoj produkciji.

Važne teme

O svom umjetničkom putu, izazovima mlade glumice, pozorištu kao prostoru slobode i planovima za budućnost govorila je za „Dnevni avaz“.

Najprije smo se dotaknuli predstave „Snajper“, realizirane u okviru novoosnovanog Teatar071, koja je oduševila publiku.

- Proces je bio veoma uzbudljiv. Kada radite sa dobrom ekipom, pod vodstvom reditelja Dine Mustafića, sve ide lako. Željeli smo da napravimo jednu novu i drugačiju stvar zajedno sa direktorom novoosnovanog teatra Senadom Alihodžićem i ja mislim da smo uspjeli u tome. Igranja su bila rasprodata, publika je bila puna impresija. Kolega Vedad Čano i ja kao mladi glumci smo bogatiji za još jedan dobar i veoma zreo proces. Samim tim novoosnovani Teatar071 donio je pravo osvježenje za publiku – rekla nam je Dunjić.

Mlada glumica smatra da je veoma važno da postoje ovakvi prostori, koji daju slobodu, neovisnost, a ujedno i otvaraju važna pitanja.

- Jedan ovakav prostor daje priliku mladim ljudima da govore o aktuelnim dešavanjima u društvu. Drago mi je da u Sarajevu postoji takvo mjesto, nadam se da će ih biti još više, jer sam kroz ovaj projekat vidjela kolika je zainteresovanost publike da gleda nešto novo i drugačije, a tiče se problema sa kojima se susrećemo danas – pojasnila je mlada glumica te dodala:

- Važno je da se govori o temama koje mogu popraviti stanje u društvu, a kada to možeš da radiš kroz umjetnost, evo konkretno kroz teatar, nema ljepšeg i boljeg osjećaja.