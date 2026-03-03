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U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras drama "Uhvati zeca"

SARTR prikazuje predstavu “Totovi”, a Kamerni teatar 55 “Blank”

Scena iz drame „Uhvati zeca“. Nps.ba

I. P.

3.3.2026

U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras, u 19.30 sati, na repertoaru je drama „Uhvati zeca“ autorice Lane Bastašić. Režiju potpisuje Lajla Kaikčija, a igraju: Vedrana Božinović, Amra Kapidžić, Dino Bajrović, Una Kostić, Ana-Marija Tomić i Mak Čengić.

“Totovi” 

Sarajevski ratni teatar (SARTR) večeras, u 20.00 sati, prikazuje predstavu “Totovi” Ištvana Erkenja. 

Reditelj je Andraš Urban, a uloge tumače: Sead Pandur, Davor Sabo, Adnan Kreso, Džana Džanić, Ana Mia Karić, Snežana Bogićević i Emir Fejzić.

“Blank”

U Kamernom teatru 55 večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena drama “Blank” urađena prema istoimenom romanu Feđe Štukana, objavljenom 2018. godine.

Režiju potpisuje Kokan Mladenović, a glumačku postavu predvodi autor Štukan. Ostale uloge tumače: Maja Izetbegović, Muhamed Hadžović, Sabit Sejdinović, Davor Golubović, Dina Mušanović, Senad Alihodžić, Amar Selimović, Boris Ler, Enes Kozličić, Anja Kraljević, Nadine Mičić, Aldin Omerović, Alen Muratović, Merima Ovčina, Elma Juković i Sin Kurt.

# DRAMA
# SARTR
# KULTURA
# KAMERNI TEATAR55
# NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
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