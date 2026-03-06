Nakon prestižnog priznanja, italijanski mediji pišu o filmu DOM, priči o djeci iz Doma Bjelave

Nakon što je na ceremoniji dodjele najstarije italijanske filmske nagrade Srebrne vrpce (Nastri d’Argento) 2. marta u Rimu dokumentarnom filmu DOM dodijeljeno prestižno priznanje “Finalnih pet”, italijanski filmski časopisi i lokalne novine intenzivno pišu o ovoj talijansko- bosanskohercegovačkoj koprodukciji.

Debitantsko dugometražno ostvarenje mladog režisera Massimiliana Battistelle, film DOM prati intimnu priču Mirele, Bosanke koja je kao desetogodišnja djevojčica 1992. godine evakuisana u Italiju iz opkoljenog Sarajeva zajedno sa drugom djecom iz doma Bjelave. Kao odrasla žena koja živi u Italiji sa svojom porodicom, Mirela se vraća u Sarajevo kako bi se suočila sa vlastitom prošlošću, rekonstruisala sjećanja iz djetinjstva i otvorila pitanja napuštanja, raseljenosti i pripadnosti. Kroz rijetke arhivske snimke, lične materijale i svjedočenja, film isprepliće ličnu i kolektivnu historiju, nudeći snažnu priču o identitetu oblikovanom ratnim iskustvom.

Osnovana 1946. godine od strane Nacionalnog sindikata italijanskih filmskih novinara, Nastri d’Argento predstavlja najstariju filmsku nagradu u Italiji, a nominacija u uži izbor, poznata kao “Finalnih pet” (Cinquina Finalista), jedno je od najvažnijih priznanja u italijanskom svijetu filma. Nakon razmatranja 195 dokumentarnih filmova produciranih 2025. godine, izbor u najboljih pet i priznanje uručeno ekipi filma DOM je potvrda da je djelo među najcjenjenijim ostvarenjima godine po mišljenju italijanskih filmskih kritičara.

- Ovo je prvi put u 80 godina otkako nagrada postoji da se bosanskohercegovačka koprodukcija našla u “Finalnih pet.” To priznanje ima višestruki značaj, naročito u teškom vremenu u kom se nalazi naša filmska produkcija. Ono potvrđuje važnost našeg učešća u koprodukcijama koje dopiru do međunarodne publike, kao i važnost dokumentarnog filma kao platforme za širi društveni dijalog. Takođe, pokazuje da teme koje dolaze iz Bosne i Hercegovine i dalje imaju snažan umjetnički i društveni odjek u evropskom filmskom prostoru - izjavila je koproducentica Ivana Cvetković Bajrović, koja je i prisustvovala svečanoj dodjeli priznanja Cinquina Finalista u Rimu.

Novije filmske kritike potvrđuju ovu poziciju. Framed Magazine, koji predstavlja kritički autoritet u svijetu italijanskog filma, pozorišta i muzike, daje filmu DOM izuzetno visoku ocjenu. Hvaleći sirovu emociju i elegante vizuale, kritika ističe jedinstveni prikaz puta glavne protagonistice ka iscjeljenju kroz tečnu integraciju arhivskog materijala. Recenzija ističe izuzetan nivo povjerenja između subjekta i kamere. Mirela se pojavljuje u svoj svojoj krhkosti, ne bojeći se surove iskrenosti svojih osjećanja, a Sarajevo nije prikazano kao obična razglednica, već kroz intimni pogled žene koja se u njega vraća nakon 30 godina odsustva.

Online magazin Sentieri Selvaggi, stub talijanskog filmskog novinarstva od 1998. godine, nudi komplementarnu perspektivu, opisujući DOM kao priču u kojoj se lično iskustvo isprepliće s historijom. Recenzija naglašava emocionalnu težinu filma, ističući da Mirelin povratak postaje čin ponovnog preuzimanja rasutih dijelova njene geografske i porodične mape, od Sarajeva do Foče gdje je rođena, i Goražda gdje živi majka koja odbija da je vidi. Rijetke arhivske snimke Sarajeva i djece evakuisane u Italiju služe kao pozadina za trenutke lakoće i pjesme, dok emocionalni akcenat pada na neizgovorenu bol: traumu toliko duboku da se, čak i trideset godina kasnije, čini gotovo nemogućom za izraziti riječima.