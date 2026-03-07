Književnik Vedis Pajazetović: Plašim se gubitka voljene osobe

Ime i prezime: Vedis Pajazetović.

Datum i mjesto rođenja: 3. avgust 1987., Velika Kladuša.

Šta prvo uradite kad se probudite: Zahvalim Bogu što sam zdrav ustao.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Anesteziolog.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Ugostiteljstvo.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Sliku moje majke.

Najdraža pjesma: James Brown – „This is a man‘s world“.

Šta gledate na televiziji: Ne provodim vrijeme ispred TV-a.

Šta Vas nervira: Čekanje.

Najdraži grad: Istanbul.

Najbolji poklon koji ste dobili: Povjerenje.

Čega se plašite: Gubitka voljene osobe.

S kim najradije pijete kafu: Sa snahom.

Omiljena društvena mreža: Instagram.

Najdraža boja: Zelena.

Ko Vam je uzor: Nemam uzor.

Najdraži pisac: Meša Selimović.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Učinio bih da svi imaju empatiju.

Omiljeni muzičar ili bend: „Lapsus“.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Pleme spiljskog medvjeda“ - Jean M. Auel.

Tim za koji navijate: Nemam ga.

Omiljena narodna izreka: „Ko drugom jamu kopa, sam u nju upada“.

Koje pitanje najviše mrzite: Zašto nosiš naočale?

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Hasanaginica.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Finska.