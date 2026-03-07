Književnik Vedis Pajazetović: Plašim se gubitka voljene osobe

Ime i prezime: Vedis Pajazetović.
Datum i mjesto rođenja: 3. avgust 1987., Velika Kladuša.
Šta prvo uradite kad se probudite: Zahvalim Bogu što sam zdrav ustao.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Anesteziolog.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Ugostiteljstvo.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Sliku moje majke.
Najdraža pjesma: James Brown – „This is a man‘s world“.
Šta gledate na televiziji: Ne provodim vrijeme ispred TV-a.
Šta Vas nervira: Čekanje.
Najdraži grad: Istanbul.
Najbolji poklon koji ste dobili: Povjerenje.
Čega se plašite: Gubitka voljene osobe.
S kim najradije pijete kafu: Sa snahom.
Omiljena društvena mreža: Instagram.
Najdraža boja: Zelena.
Ko Vam je uzor: Nemam uzor.
Najdraži pisac: Meša Selimović.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Učinio bih da svi imaju empatiju.
Omiljeni muzičar ili bend: „Lapsus“.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Pleme spiljskog medvjeda“ - Jean M. Auel.
Tim za koji navijate: Nemam ga.
Omiljena narodna izreka: „Ko drugom jamu kopa, sam u nju upada“.
Koje pitanje najviše mrzite: Zašto nosiš naočale?
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Hasanaginica.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Finska.