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UOČI KONCERTA

Hose Kareras posjetio Roditeljsku kuću u Sarajevu i pružio podršku djeci oboljeloj od raka

Svjetski poznati tenor u prošlosti pobijedio leukemiju

hose Karera u posjeti Roditeljskoj kući. Instagram

Z. V.

7.3.2026

Legendarni španski tenor Hose Kareras (José Carreras), koji večeras nastupa u sarajevskoj dvorani Skenderija, jučer je dio svog boravka u glavnom gradu Bosne i Hercegovine proveo u posjeti Roditeljska kuća Sarajevo, gdje je razgovarao s djecom oboljelom od raka i njihovim porodicama.

Dok Sarajevo s velikim interesovanjem očekuje njegov večerašnji koncert, jedan od najdirljivijih trenutaka Carrerasovog boravka dogodio se daleko od pozornice i reflektora. Svjetski poznati tenor, koji je i sam u prošlosti pobijedio leukemiju, odlučio je vrijeme u gradu posvetiti onima koji prolaze kroz teške zdravstvene borbe.

Tokom posjete Roditeljskoj kući pokazao je veliko razumijevanje i empatiju prema mališanima i njihovim roditeljima. Kareras je istakao da ga je posebno impresionirao koncept ove ustanove, koji podsjeća na projekte njegove fondacije posvećene borbi protiv leukemije.

Svoje utiske podijelio je i na društvenim mrežama, gdje je naglasio značaj ovakvih inicijativa koje pružaju podršku djeci oboljeloj od raka i njihovim porodicama.

Na fotografijama objavljenim nakon posjete vidi se kako tenor u rukama drži simboličan poklon zahvalnosti. Domaćini su poručili da je dolazak umjetnika svjetskog renomea velika moralna podrška mališanima koji se bore s bolešću.

Za djecu u Roditeljskoj kući Kareras tog dana nije bio samo poznati tenor, već i čovjek koji razumije njihovu borbu. 

Dok publika iščekuje večerašnji koncert uz Sarajevska filharmonija, ovaj susret ostaje snažan podsjetnik na važnost solidarnosti, podrške i ljudskosti.

# RODITELJSKA KUĆA
# TRI TENORA
# JOSE CARRERAS
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