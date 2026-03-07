Hose Kareras posjetio Roditeljsku kuću u Sarajevu i pružio podršku djeci oboljeloj od raka

Legendarni španski tenor Hose Kareras (José Carreras), koji večeras nastupa u sarajevskoj dvorani Skenderija, jučer je dio svog boravka u glavnom gradu Bosne i Hercegovine proveo u posjeti Roditeljska kuća Sarajevo, gdje je razgovarao s djecom oboljelom od raka i njihovim porodicama.

Dok Sarajevo s velikim interesovanjem očekuje njegov večerašnji koncert, jedan od najdirljivijih trenutaka Carrerasovog boravka dogodio se daleko od pozornice i reflektora. Svjetski poznati tenor, koji je i sam u prošlosti pobijedio leukemiju, odlučio je vrijeme u gradu posvetiti onima koji prolaze kroz teške zdravstvene borbe.

Tokom posjete Roditeljskoj kući pokazao je veliko razumijevanje i empatiju prema mališanima i njihovim roditeljima. Kareras je istakao da ga je posebno impresionirao koncept ove ustanove, koji podsjeća na projekte njegove fondacije posvećene borbi protiv leukemije.

Svoje utiske podijelio je i na društvenim mrežama, gdje je naglasio značaj ovakvih inicijativa koje pružaju podršku djeci oboljeloj od raka i njihovim porodicama.