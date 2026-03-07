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LEGENDARNI TENOR

Skenderija u znaku Karerasa: Počeo veliki koncert

Dan uoči koncerta Carreras je proveo u druženju s mališanima i njihovim roditeljima u Roditeljskoj kući u Sarajevu

Skenderija u znaku Karerasa. E. Abaz/Avaz

Eldar Abaz
Piše: Eldar Abaz

7.3.2026

Legendarni španski tenor Hoze Kareras je započeo koncert u dvorani „Mirza Delibašić“ u Skenderiji u Sarajevu, gdje će večeras publici prirediti muzički spektakl.

Dan uoči koncerta Kareras je proveo u druženju s mališanima i njihovim roditeljima u Roditeljskoj kući u Sarajevu, gdje je istakao važnost ovakvih inicijativa i podrške djeci koja se bore s teškim bolestima.

Susret je protekao u toploj i emotivnoj atmosferi, a slavni tenor nije krio zadovoljstvo što je imao priliku upoznati hrabre mališane i njihove porodice.

# SARAJEVO
# KONCERT
# JOSE CARRERAS
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