Skenderija u znaku Karerasa: Počeo veliki koncert

Legendarni španski tenor Hoze Kareras je započeo koncert u dvorani „Mirza Delibašić“ u Skenderiji u Sarajevu, gdje će večeras publici prirediti muzički spektakl.

Dan uoči koncerta Kareras je proveo u druženju s mališanima i njihovim roditeljima u Roditeljskoj kući u Sarajevu, gdje je istakao važnost ovakvih inicijativa i podrške djeci koja se bore s teškim bolestima.

Susret je protekao u toploj i emotivnoj atmosferi, a slavni tenor nije krio zadovoljstvo što je imao priliku upoznati hrabre mališane i njihove porodice.