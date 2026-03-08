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NERETVA ŠAPUĆE

Premijerno prikazan film "Mostarska lasta": Legendarni skokovi i lirski odjek Neretve

Reakcije publike su izuzetno pozitivne – gledatelji širom svijeta posebno su isticali arhivske snimke skokova, muziku i poeziju koja završava film

Ustupljena fotografija

Z. V.

8.3.2026

U produkciji Federalne televizije nedavno je premijerno prikazan dokumentarni film "Mostarska lasta“, autora Muhameda Bikića, koji nas vodi kroz tradiciju, naslijeđe i neprekidnu vezu Mostara, Neretve i Starog mosta. Film je posvećen hrabrim skakačima koji decenijama prkose visinama i simboliziraju ponos Mostara.

Reakcije publike su izuzetno pozitivne – gledatelji širom svijeta posebno su isticali arhivske snimke skokova, muziku i poeziju koja završava film. 

Pjesma "Mostarska lasta", iz zbirke poezije "Tabakera" Jasmine Bikić, lirski kruni film, pruža trajnu emotivnu snagu:


Šapuće Neretva hrabroj lasti:

Skoči, poleti, u moj ćeš zagrljaj pasti,

ja ću te u zelene dubine sakriti,

pa opet nježno na vrh vratiti.

Grlim laste od kako me luk nadvija,

tu u mojim dubinama se piše istorija.

Pa i kada je luk u moje dubine zaronio,

laste od Neretve nije odvojio.

Za vezirske zlatnike, za desetke i medalje,

skaču laste, skakat će i dalje,

sa starog, sa privremenog, sa novog mosta,

skaču dok lasta ne kaže dosta!

Lasta Emir reče dosta,

neću sa novog zbog starog mosta.

Lasta Lorens na trinaestoj pobjedi osta,

neka bude koliko i Emir, od mene dosta!

A hladna voda huči i strpljivo čeka,

nove laste da ih grli zelena rijeka...

Zbirka poezije "Tabakera"autorice Jasmine Bikić. Ustupljena fotografija

Dokumentarac evocira vrijeme kada su skokovi sa Starog mosta bili više od sporta – čin hrabrosti, ljubavi prema gradu i simbol identiteta Mostara, čak i u najtežim danima.

Autor filma, Muhamed Bikić, ističe:

- Pjesma "Mostarska lasta"  lirski je ukrasila dokumentarac i traje koliko i sami skokovi – hrabro, emotivno i trajno u sjećanju - ističe Bikić. 

# MUHAMED BIKIĆ
# JASMINA BIKIĆ
# "MOSTARSKA LASTA"
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