Premijerno prikazan film "Mostarska lasta": Legendarni skokovi i lirski odjek Neretve

U produkciji Federalne televizije nedavno je premijerno prikazan dokumentarni film "Mostarska lasta“, autora Muhameda Bikića, koji nas vodi kroz tradiciju, naslijeđe i neprekidnu vezu Mostara, Neretve i Starog mosta. Film je posvećen hrabrim skakačima koji decenijama prkose visinama i simboliziraju ponos Mostara.
Reakcije publike su izuzetno pozitivne – gledatelji širom svijeta posebno su isticali arhivske snimke skokova, muziku i poeziju koja završava film.
Pjesma "Mostarska lasta", iz zbirke poezije "Tabakera" Jasmine Bikić, lirski kruni film, pruža trajnu emotivnu snagu:
Šapuće Neretva hrabroj lasti:
Skoči, poleti, u moj ćeš zagrljaj pasti,
ja ću te u zelene dubine sakriti,
pa opet nježno na vrh vratiti.
Grlim laste od kako me luk nadvija,
tu u mojim dubinama se piše istorija.
Pa i kada je luk u moje dubine zaronio,
laste od Neretve nije odvojio.
Za vezirske zlatnike, za desetke i medalje,
skaču laste, skakat će i dalje,
sa starog, sa privremenog, sa novog mosta,
skaču dok lasta ne kaže dosta!
Lasta Emir reče dosta,
neću sa novog zbog starog mosta.
Lasta Lorens na trinaestoj pobjedi osta,
neka bude koliko i Emir, od mene dosta!
A hladna voda huči i strpljivo čeka,
nove laste da ih grli zelena rijeka...