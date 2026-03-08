Premijerno prikazan film "Mostarska lasta": Legendarni skokovi i lirski odjek Neretve

U produkciji Federalne televizije nedavno je premijerno prikazan dokumentarni film "Mostarska lasta“, autora Muhameda Bikića, koji nas vodi kroz tradiciju, naslijeđe i neprekidnu vezu Mostara, Neretve i Starog mosta. Film je posvećen hrabrim skakačima koji decenijama prkose visinama i simboliziraju ponos Mostara.

Reakcije publike su izuzetno pozitivne – gledatelji širom svijeta posebno su isticali arhivske snimke skokova, muziku i poeziju koja završava film.

Pjesma "Mostarska lasta", iz zbirke poezije "Tabakera" Jasmine Bikić, lirski kruni film, pruža trajnu emotivnu snagu:





Šapuće Neretva hrabroj lasti:

Skoči, poleti, u moj ćeš zagrljaj pasti,

ja ću te u zelene dubine sakriti,

pa opet nježno na vrh vratiti.

Grlim laste od kako me luk nadvija,

tu u mojim dubinama se piše istorija.

Pa i kada je luk u moje dubine zaronio,

laste od Neretve nije odvojio.

Za vezirske zlatnike, za desetke i medalje,

skaču laste, skakat će i dalje,

sa starog, sa privremenog, sa novog mosta,

skaču dok lasta ne kaže dosta!

Lasta Emir reče dosta,

neću sa novog zbog starog mosta.

Lasta Lorens na trinaestoj pobjedi osta,

neka bude koliko i Emir, od mene dosta!

A hladna voda huči i strpljivo čeka,

nove laste da ih grli zelena rijeka...