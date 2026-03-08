Premijera predstave "Ubistvo u Orijent Ekspresu" 10. marta u Narodnom pozorištu Sarajevo

Predstava "Ubistvo u Orijent Ekspresu" premijerno će biti izvedena 10. marta u Narodnom pozorištu Sarajevo. Pripreme za premijeru su u toku, a glumci i reditelj otkrili su kako izgleda rad na ovom krimi klasiku.

Predstava je adaptacija romana legendarne spisateljice Agathe Christie, u verziji Kena Ludwiga i pod režijom Andreja Cvetanovskog. Cvetanovski ističe da je ovo “repertoarski potez”, s obzirom da su četiri igranja već rasprodana.

– Ovo nije samo misterija, već drama o pravdi i pitanju da li pravda može postati zakon ako je uzmemo u svoje ruke. Na Balkanu to pitanje nepovjerenja u zakon posebno rezonuje – rekao je Cvetanovski. Dodao je da je izazov bio uskladiti tempo predstave i emocije likova, ali da je cilj da publika bude uvučena u istragu detektiva Herculea Poirota.

Radnja predstave počinje u legendarnom vozu Orijent Ekspresu, gdje je jedan putnik ubijen, a ostali kriju tajne. Hercule Poirot vodi istragu koja otkriva mnogo više od samog zločina. Glavno pitanje koje postavlja predstava je: da li je važnija pravda ili zakon.

U predstavi igraju: Mario Drmać (Hercule Poirot), Nerman Mahmutović (Samuel Ratchett), Faruk Hajdarević, Anastasija Dunjić, Amra Kapidžić, Issa Osmić, Sanela Krsmanović, Vedrana Božinović, Dino Bajrović, Elma Fetić, Mak Čengić i Ela Selimović.

Mario Drmać kaže da mu je uloga Poirota veliki izazov, ali i ostvarenje dječačkih snova, dok Nerman Mahmutović ističe da mu je lik Ratchetta najzahvalniji i najteži do sada. Glumica Elma Fetić dodaje da su svi likovi slojeviti i da predstava postavlja važno pitanje o pravdi, dok Sanela Krsmanović Bistrivoda naglašava da je bilo izazovno igrati svoj lik, ali da je uz dobar rad režisera uspjela pronaći pravu mjeru.