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PRIPREME U TOKU

Premijera predstave "Ubistvo u Orijent Ekspresu" 10. marta u Narodnom pozorištu Sarajevo

Predstava je adaptacija romana legendarne spisateljice Agathe Christie, u verziji Kena Ludwiga i pod režijom Andreja Cvetanovskog

E. A.

8.3.2026

Predstava "Ubistvo u Orijent Ekspresu" premijerno će biti izvedena 10. marta u Narodnom pozorištu Sarajevo. Pripreme za premijeru su u toku, a glumci i reditelj otkrili su kako izgleda rad na ovom krimi klasiku.

Predstava je adaptacija romana legendarne spisateljice Agathe Christie, u verziji Kena Ludwiga i pod režijom Andreja Cvetanovskog. Cvetanovski ističe da je ovo “repertoarski potez”, s obzirom da su četiri igranja već rasprodana.

– Ovo nije samo misterija, već drama o pravdi i pitanju da li pravda može postati zakon ako je uzmemo u svoje ruke. Na Balkanu to pitanje nepovjerenja u zakon posebno rezonuje – rekao je Cvetanovski. Dodao je da je izazov bio uskladiti tempo predstave i emocije likova, ali da je cilj da publika bude uvučena u istragu detektiva Herculea Poirota.

Radnja predstave počinje u legendarnom vozu Orijent Ekspresu, gdje je jedan putnik ubijen, a ostali kriju tajne. Hercule Poirot vodi istragu koja otkriva mnogo više od samog zločina. Glavno pitanje koje postavlja predstava je: da li je važnija pravda ili zakon.

U predstavi igraju: Mario Drmać (Hercule Poirot), Nerman Mahmutović (Samuel Ratchett), Faruk Hajdarević, Anastasija Dunjić, Amra Kapidžić, Issa Osmić, Sanela Krsmanović, Vedrana Božinović, Dino Bajrović, Elma Fetić, Mak Čengić i Ela Selimović.

Mario Drmać kaže da mu je uloga Poirota veliki izazov, ali i ostvarenje dječačkih snova, dok Nerman Mahmutović ističe da mu je lik Ratchetta najzahvalniji i najteži do sada. Glumica Elma Fetić dodaje da su svi likovi slojeviti i da predstava postavlja važno pitanje o pravdi, dok Sanela Krsmanović Bistrivoda naglašava da je bilo izazovno igrati svoj lik, ali da je uz dobar rad režisera uspjela pronaći pravu mjeru.

Mario Drmač, jedan od glumaca. Avaz

Dramaturgiju predstave potpisuje Džejna Hodžić, a scenografiju i kostime Adisa Vatreš Selimović.

Sanela Krsmanović Bistrivoda. Avaz

Premijera je zakazana za 10. mart u 19:30 sati, dok je prva repriza 11. marta. Ulaznice se mogu kupiti online na web stranici Narodnog pozorišta Sarajevo, preko platforme karter.ba ili direktno na blagajni pozorišta.
# NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
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