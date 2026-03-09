Predstava "Ubistvo u Orijent Ekspresu": Glumačka postava zadovoljna reakcijama

Premijera predstave Ubistvo u Orijent Ekspresu bit će održana sutra, 10. marta, u Narodno pozorište Sarajevo, a interes publike je ogroman – sve predstave i reprize već su rasprodane. Autori i glumačka ekipa ističu da je riječ o predstavi koja otvara velika pitanja o pravdi i zakonu, ali i o procesu rada koji je protekao u odličnoj atmosferi.

Vršilac dužnosti direktora Narodnog pozorišta Sarajevo Ermin Sijamija naglasio je da je tema predstave posebno zanimljiva jer se bavi pitanjem pravde.

– Zanimljivo je to što se predstava bavi pitanjem šta je pravda. Sve predstave i reprize su već rasprodane, a pripreme su prošle bez ikakvih poteškoća – kazao je Sijamija.