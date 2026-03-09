Predstava "Ubistvo u Orijent Ekspresu": Glumačka postava zadovoljna reakcijama

Premijera predstave Ubistvo u Orijent Ekspresu bit će održana sutra, 10. marta, u Narodno pozorište Sarajevo, a interes publike je ogroman – sve predstave i reprize već su rasprodane. Autori i glumačka ekipa ističu da je riječ o predstavi koja otvara velika pitanja o pravdi i zakonu, ali i o procesu rada koji je protekao u odličnoj atmosferi.
Vršilac dužnosti direktora Narodnog pozorišta Sarajevo Ermin Sijamija naglasio je da je tema predstave posebno zanimljiva jer se bavi pitanjem pravde.
– Zanimljivo je to što se predstava bavi pitanjem šta je pravda. Sve predstave i reprize su već rasprodane, a pripreme su prošle bez ikakvih poteškoća – kazao je Sijamija.
Direktor Drame NPS-a Aldin Omerović istakao je značaj ovakvih projekata za pozorište i publiku.
– Sreća je kada se dogodi bilo kakav ovakav događaj. Mi društvu i svijetu imamo ponuditi nešto lijepo. Velika je stvar kada nešto ovako uspije, jer nije uvijek zagarantovano da će uspjeti – rekao je Omerović.
Reditelj predstave Andrej Cvetanovski kazao je da mu je velika čast raditi u Narodnom pozorištu Sarajevo.
– Meni je velika čast što imam priliku da radim u NPS-u. Čast je i to što radimo ovu predstavu, jer je ona svojevrsni klasik u krimi svijetu. Uspjeli smo pronaći pravu energiju i pravu priču, te postaviti veliko pitanje koje nosi ovaj roman: šta je važnije – pravda ili zakon – rekao je Cvetanovski.
Glumac Mario Drmač prisjetio se vremena kada su djela Agate Kristi bila izuzetno popularna među čitateljima.
– Odrastao sam u vremenu kada se Agata zaista čitala. Bili smo društveni, svi smo željeli biti junaci ili negativci. I nakon tih 40 godina desi se ponovo jedna igra – ova predstava. Zajedno smo napravili dobru predstavu – rekao je Drmač.
Mladi glumac Issa Osmić zahvalio se na prilici koju su dobili mlađi članovi ansambla.
– Ono što bih želio reći prije svega jeste zahvala za priliku nama mlađim kolegama. Nekako smo “friški” i uvijek tražimo neku vrstu podrške. Drago mi je što smo dobili tu podršku kako bismo igrali sa starijim kolegama. Proces je bio divan – kazao je Osmić.
Glumica Anastazija Dunjić istakla je da je cijeli proces rada protekao u odličnoj atmosferi.
– Napravili smo jednu divnu predstavu koju će publika jedva čekati da pogleda. Ovaj proces smo radili zaista s lakoćom, gotovo ga nismo ni osjetili. Proces je bio odličan i vjerujem da će publika biti oduševljena – poručila je Dunjić.