U SARTR-u večeras drama “Za život cijeli”

U Sarajevskom ratnom teatru (SARTR) večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena drama “Za život cijeli”,

prema tekstu Benjamina Hasića. Igraju: Sead Pandur, Jasenko Pašić, Adnan Kreso, Kemal Rizvanović i Dino Hamidović.

“Za život cijeli” je predstava o fudbalskom klubu, o historiji fudbala u Sarajevu, o 103 godine historije grada Sarajeva i FK Željezničar.

Kamerni teatar 55 večeras, u 20.00 sati, prikazuje predstavu “Smrtni ishod atletskih povreda” autorice Milice Vučković u režiji Tare Manić. U predstavi igraju: Džana Pinjo, Alen Muratović i Rijad Osmanović.

Dramatizaciju su uradili Bojana Vidosavljević i Tara Manić, dramaturgiju Bojana Vidosavljević, kostime i scenografiju Adisa Vatreš Selimović. Muziku potpisuje Vladimir Pejković.