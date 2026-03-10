U SARTR-u večeras drama “Za život cijeli”

U Sarajevskom ratnom teatru (SARTR) večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena drama “Za život cijeli”,
prema tekstu Benjamina Hasića. Igraju: Sead Pandur, Jasenko Pašić, Adnan Kreso, Kemal Rizvanović i Dino Hamidović.
“Za život cijeli” je predstava o fudbalskom klubu, o historiji fudbala u Sarajevu, o 103 godine historije grada Sarajeva i FK Željezničar.
Kamerni teatar 55 večeras, u 20.00 sati, prikazuje predstavu “Smrtni ishod atletskih povreda” autorice Milice Vučković u režiji Tare Manić. U predstavi igraju: Džana Pinjo, Alen Muratović i Rijad Osmanović.
Dramatizaciju su uradili Bojana Vidosavljević i Tara Manić, dramaturgiju Bojana Vidosavljević, kostime i scenografiju Adisa Vatreš Selimović. Muziku potpisuje Vladimir Pejković.