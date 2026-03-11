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DASKE KOJE ŽIVOT ZNAČE

U Kamernom teatru 55 večeras drama “Potpuni stranci”

SARTR prikazuje predstavu “Za život cijeli”

Scena iz drame “Potpuni stranci”. Kamerniteatar55

I. P.

11.3.2026

U Kamernom teatru 55 večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena drama “Potpuni stranci” Paola Đenovezea (Genovese). Rediteljica je Lajla Kaikčija, a uloge tumače: Sabit Sejdinović, Vanesa Glođo, Senad Alihodžić, Dina Mušanović, Alban Ukaj, Nadine Mičić i Igor Skvarica.

U predstavi se sedmero prijatelja odlučuje na igru koja podrazumijeva čitanje naglas svih pristiglih poruka, mailova i poziva. Kada telefoni počnu s oglašavanjem, nastaje potpuno ludilo.

Sarajevski ratni teatar (SARTR) večeras, u 20.00 sati, prikazuje predstavu “Za život cijeli”, prema tekstu Benjamina Hasića. Igraju: Sead Pandur, Jasenko Pašić, Adnan Kreso, Kemal Rizvanović i Dino Hamidović.

“Za život cijeli” je predstava o fudbalskom klubu, o historiji fudbala u Sarajevu, o 103 godine historije grada Sarajeva i FK Željezničar. 

# DRAMA
# SARTR
# KULTURA
# KAMERNI TEATAR 55
# POTPUNI STRANCI
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