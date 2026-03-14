U Kamernom teatru 55 večeras drama “Tebe ljubi duša moja”

U Kamernom teatru 55 večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena drama “Tebe ljubi duša moja” reditelja Harisa Pašovića.

Igraju: Gordana Boban, Enes Salković, Alen Konjicija, Vanesa Glođo, Marko Petković, Mirvad Kurić, Mona Muratović, Hana Zrno, Admir Glamočak, Mirela Lambić, Dina Mušanović i Nedim Džinović.

Ovo je velika ljubavna priča, jedna od onih epskih, monumentalnih ljubavnih priča koje ostaju uz nas zauvijek.

Sarajevski ratni teatar (SARTR) i večeras i sutra, u 20.00 sati, prikazuje dramu “Njih više nema” autora Doruntina Baša (Bash).

Reditelj je Andrej Nosov, a glume: Mirjana Karanović, Svetozar Cvetković, Alban Ukaj, Maja Salkić, Davor Sabo, Kemal Rizvanović, Sanin Milavić, Matea Mavrak, Hana Zrno, Faruk Hajdarević, Alen Konjicija, Natalia Dmitrieva i Dino Hamidović.