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U Kamernom teatru 55 večeras drama “Tebe ljubi duša moja”

SARTR prikazuje predstavu “Njih više nema”

Scena iz drame “Tebe ljubi duša moja”. Kamerniteatar55

I. P.

14.3.2026

U Kamernom teatru 55 večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena drama “Tebe ljubi duša moja” reditelja Harisa Pašovića.

Igraju: Gordana Boban, Enes Salković, Alen Konjicija, Vanesa Glođo, Marko Petković, Mirvad Kurić, Mona Muratović, Hana Zrno, Admir Glamočak, Mirela Lambić, Dina Mušanović i Nedim Džinović.

Ovo je velika ljubavna priča, jedna od onih epskih, monumentalnih ljubavnih priča koje ostaju uz nas zauvijek.

Sarajevski ratni teatar (SARTR) i večeras i sutra, u 20.00 sati, prikazuje dramu “Njih više nema” autora Doruntina Baša (Bash).

Reditelj je Andrej Nosov, a glume: Mirjana Karanović, Svetozar Cvetković, Alban Ukaj, Maja Salkić, Davor Sabo, Kemal Rizvanović, Sanin Milavić, Matea Mavrak, Hana Zrno, Faruk Hajdarević, Alen Konjicija, Natalia Dmitrieva i Dino Hamidović.

# DRAMA
# SARTR
# KULTURA
# KAMERNI TEATAR 55
# TEBE LJUBI DUŠA MOJA
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