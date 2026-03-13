Elmedina Imamović, art direktorica Projekta 7, za "Dnevni avaz": Sarajevskoj umjetničkoj sceni treba više otvorenosti i prostora za eksperiment

- Projekt 7 je zamišljen kao nova programska etapa Galerije. Ideja je da kroz spoj koncepta, historije i memorije prostora Galerije Brodac otvorimo novo poglavlje njenog djelovanja. Želimo unijeti novu energiju, dinamiku i proširiti spektar aktivnosti, ali i okupiti novu generaciju umjetnika, kustosa i saradnika – kaže Imamović.

Imamović objašnjava da Projekt 7 predstavlja novu fazu razvoja Galerije, koja već deset godina djeluje pod vodstvom osnivača i direktora Maka Hubjera. Nakon perioda mirovanja, Galerija sada ulazi u fazu redefinisanja svog identiteta i uloge na savremenoj umjetničkoj sceni.

Galerija savremene umjetnosti Brodac je nakon nekoliko godina pauze ponovo otvorila vrata publici kroz novi programski koncept nazvan Projekt 7. O tome šta ovaj projekt donosi Galeriji, ali i o širem stanju savremene umjetničke scene u Sarajevu, razgovarali smo s Elmedinom Imamović, suosnivačicom i art direktoricom projekta.

Prema njenim riječima, cilj projekta nije samo intenziviranje izložbenog programa, već i stvaranje platforme za dijalog između različitih umjetničkih praksi.

- Ne govorimo samo o klasičnim izložbama. Želimo otvoriti prostor za interdisciplinarne formate koji povezuju vizuelne umjetnosti, performans, muziku i nove medije. Galerija treba biti mjesto susreta umjetnika, publike i ideja – dodaje art direktorica.

Razgovor se potom prirodno prebacuje na širu sliku – stanje savremene umjetničke scene u Sarajevu. Grad ima dugu umjetničku tradiciju i kontinuirano proizvodi kvalitetne autore, ali, kako Imamović ističe, postavlja se pitanje gdje se ta scena danas nalazi.

- Sarajevo ima snažnu umjetničku tradiciju i autentičnost. Umjetnici često reagiraju na društvene promjene na vrlo spontan i organski način. Međutim, ponekad se ne mogu oteti osjećaju da dio tog kvaliteta i progresivnosti pripada nekim prošlim vremenima. Zato je važno postaviti pitanje – gdje smo danas i ka čemu težimo kao scena – kaže Imamović.

Zatvorenost zajednice

Jedan od problema koje prepoznaje jeste zatvorenost određenih krugova unutar umjetničke zajednice.

- Često se stvara osjećaj ekskluzivnosti, kao da umjetnost pripada samo određenoj strukturi ili grupi ljudi. Takav pristup sužava prostor za eksperiment i nove ideje. Umjetnička scena treba otvoren dijalog, saradnju i kritički pristup – ističe Imamović.

Poseban izazov za mlade autore, dodaje, idalje je nedostatak prostora za izlaganje. Iako Sarajevo ima nekoliko važnih institucija i galerija, mogućnosti za kontinuirano predstavljanje novih radova su ograničene.

- Zato su nezavisni prostori izuzetno važni. Oni mogu fleksibilnije reagirati i omogućiti umjetnicima da eksperimentišu i razvijaju projekte. Galerija Brodac je od početka zamišljena kao takva platforma i mnogi umjetnici koji su danas prepoznati na sceni upravo su ovdje imali svoje prve izložbe – kaže Imamović.

U tom kontekstu posebno naglašava važnost saradnje između institucionalne i nezavisne scene.

- Institucije donose stabilnost i kontinuitet, dok nezavisne inicijative često pokreću nove ideje i eksperimentalne formate. Kada postoji otvorena saradnja između ta dva segmenta, kulturna scena postaje mnogo dinamičnija i zdravija – objašnjava.

Govoreći o planovima galerije, Imamović najavljuje raznovrstan program koji neće biti ograničen samo na tradicionalni izložbeni format.

- Publika može očekivati izložbe savremene umjetnosti, performanse, razgovore s umjetnicima i različite kolaborativne projekte. Cilj je transformirati galerijski prostor u mjesto susreta različitih umjetničkih praksi – kaže Imamović.

Digitalna platforma

Jedan od važnih projekata je i razvoj digitalne platforme galerije.

- Radimo na web-stranici koja će funkcionisati kao digitalni depo umjetničkih djela iz različitih medija. Na taj način želimo ojačati tržište umjetnina i približiti radove potencijalnim kolekcionarima – dodaje Imamović.