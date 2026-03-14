Glumački ansambl sa najviše nagrada u regionu gostuje u Sarajevu: „Bilo jednom u Novom Sadu“ u četvrtak na sceni Narodnog pozorišta





U četvrtak, 19. marta u 19:30 sati, na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo gostovat će predstava novosadskog teatra Újvidéki Színház „Bilo jednom u Novom Sadu“, rađena po tekstu i u režiji Andraša Urbana.

Riječ je o duhovitom, pametnom i provokativnom komadu o pozorištu i društvu u kojem je pozorište, zapravo, nebitno. Glumci postoje dok imaju publiku. Da li i publika postoji samo dok su glumci na sceni? I šta će se desiti s društvom ako glumaca jednog dana ne bude?

U predstavi igraju Livia Banka, Gabrijela Crnković, Emina Salai Elor, Edit Farago, Agota Ferenc i Terezia Figura.

Nakon gala predstave, na kojoj su uz počasne goste i gradonačelnika jeli ćevape i slavili uspjeh, glumci započinju raspravu o filozofskim i sindikalnim pitanjima. Postoji li publika? Postoji li četvrti zid? Mora li puška koju vidimo u prvom činu opaliti u drugom? Zašto tehničko osoblje živi od minimalca? I da li je publika spremna da se „skine“ zajedno s glumcima?

Ako vam sve to nije dovoljno da dođete na predstavu, vrijedi istaći da jedan od najboljih ansambala na prostoru bivše Jugoslavije, koji ujedno ima vjerovatno i najviše glumačkih nagrada u regionu, u ovoj predstavi izvodi numere iz najpopularnijih mjuzikala i opereta, uz živi orkestar na sceni.

Autorski projekat Andraša Urbana nastao je povodom obilježavanja 50 godina teatra Újvidéki Színház, a nakon uspjeha i nagrada na regionalnim festivalima dolazi i pred publiku Narodnog pozorišta Sarajevo.

Predstava je titlovana na bosanski jezik.

Dramaturgiju potpisuje Tamaš Olah, kompozitor je Arpad Serda, a koreograf Kristijan Gerđe. Scenografska rješenja uradila je Marija Kalabić, dok kostime potpisuje Senka Ranosavljević. U predstavi učestvuje i bend koji čine Robert Ožvar, Bence Salai, Dieneš Akoš i David Klem.

Ulaznice za predstave u Narodnom pozorištu Sarajevo mogu se kupiti online, putem zvanične web stranice Narodnog pozorišta Sarajevo, platforme www.karter.ba ili direktno na blagajni Narodnog pozorišta.