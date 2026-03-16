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DASKE KOJE ŽIVOT ZNAČE

U SARTR-u večeras drama “Za život cijeli”

Kamerni teatar 55 prikazuje predstavu “Otac”

Scena iz drame “Za život cijeli”. Sartr.ba

I. P.

16.3.2026

U Sarajevskom ratnom teatru (SARTR) večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena drama “Za život cijeli”,

prema tekstu Benjamina Hasića u režiji Jasenka Pašića. Igraju: Sead Pandur, Jasenko Pašić, Adnan Kreso, Kemal Rizvanović i Dino Hamidović.

“Za život cijeli” je predstava o fudbalskom klubu, o historiji fudbala u Sarajevu, o 103 godine historije grada Sarajeva i FK Željezničar.

Kamerni teatar 55 večeras, u 20.00 sati, prikazuje predstavu “Otac” autora Floriana Celera (Zeller), koja je dio trilogije “Sin”, “Majka”, “Otac”.

Režiju potpisuje Dino Mustafić, a uloge tumače: Vladimir Jurc, Maja Izetbegović, Dina Mušanović, Amar Selimović, Boris Ler i Nadine Mičić.

# DRAMA
# SARTR
# KULTURA
# KAMERNI TEATAR 55
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