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U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras opera “Figarov pir”

Kamerni teatar 55 prikazuje dramu “Otac”

Scena iz opere “Figarov pir”. Nps.ba

I. P.

17.3.2026

U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras, u 19.30 sati, na programu je opera “Figarov pir”

Volfganga Amadeusa Mocarta (Wolfgang Mozart). Dirigentica je Ana Zorana Brajović, a reditelj Ivan Leo Lemo.

Ova komična opera, koju je Mocart komponovao 1786. godine, temelji se na istoimenoj scenskoj komediji francuskog dramaturga Pjera Bomaršea (Pierre Beaumarchais).

Kamerni teatar 55 večeras, u 20.00 sati, prikazuje dramu “Otac” autora Floriana Celera (Zeller), koja je dio trilogije “Sin”, “Majka”, “Otac”.

Režiju potpisuje Dino Mustafić, a uloge tumače: Vladimir Jurc, Maja Izetbegović, Dina Mušanović, Amar Selimović, Boris Ler i Nadine Mičić.

# DRAMA
# OPERA
# KULTURA
# KAMERNI TEATAR 55
# NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
# FIGAROV PIR
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