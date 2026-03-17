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REGIONALNA SARADNJA

"Koraci promjene": Izložba o migracijama i ljudskim pravima

Cilj kampanje je približiti javnosti realne, legalne i sigurne aspekte migracija, koje su rezultat višegodišnje saradnje regionalnih institucija

Hilfswerk International - Avaz
Hilfswerk International - Avaz
Hilfswerk International - Avaz
Hilfswerk International - Avaz
Hilfswerk International - Avaz
+3
E. A.

17.3.2026

Građani Sarajeva imali su priliku 13. i 14. marta posjetiti izložbu u okviru kampanje "Koraci promjene - Putevima koji oblikuju sigurnost". 

Izložba ukazuje na značaj kontrolisanog, sigurnog i na ljudskim pravima zasnovanog upravljanja migracijama, azilom i procesom povratka na području Zapadnog Balkana.

Cilj kampanje je približiti javnosti realne, legalne i sigurne aspekte migracija, koje su rezultat višegodišnjeg rada i saradnje regionalnih institucija nadležnih za oblasti migracija i azila, kao i organizacija i stručnjaka uključenih u ovaj proces. Fokus je stavljen na unapređenje regionalne koordinacije i saradnje, uz isticanje pozitivnih primjera iz prakse i spremnosti institucija da dodatno ojačaju zaštitu ljudskih prava u oblasti migracija. 

Kampanja se provodi u okviru projekta „Jačanje upravljanja migracijama, azilom i procesom povratka na Zapadnom Balkanu“, koji implementira Hilfswerk International u partnerstvu sa Zajedničkom koordinacijskom platformom (JCP).

Projekat je usmjeren na jačanje kapaciteta institucija nadležnih za prihvat i zaštitu u zemljama regiona, s ciljem odgovornog i dosljednog upravljanja migracijama, azilom i povratkom, uz puno poštivanje ljudskog dostojanstva, osnovnih prava i pravne stečevine Evropske unije. Poseban akcenat stavljen je na pružanje praktične podrške nadležnim vlastima, razvoj i provedbu programa povratka i azila, kao i unapređenje regionalne saradnje i komunikacije između relevantnih aktera.

Projekat finansiraju Fond za azil, migracije i integraciju (AMIF) i Savezno ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Austrije.

# IZLOŽBA
# KORACI PROMJENE
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