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U Kamernom teatru 55 večeras drama “Stećakland”

U Domu mladih Skenderija komedija „Teško je promijeniti dlaku“

Scena iz drame “Stećakland”. Kamerniteatar55

I. P.

18.3.2026

Kamerni teatar 55 večeras, u 20.00 sati, prikazuje dramu “Stećakland”.

Reditelj ove inovativne predstave koja spaja savremeni teatar s virtuelnom realnošću je Kenan Kulenović, a igraju: Selma Alispahić, Aldin Omerović, Elma Juković, Nedim Džinović, Enes Kozličić i Anja Kraljević.

U Domu mladih Skenderija večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena komedija „Teško je promijeniti dlaku“, prema tekstu i u režiji Feđe Isovića, jednog od najznačajnijih bosanskohercegovačkih scenarista, kojeg publika najviše pamti po kultnoj seriji „Lud, zbunjen, normalan“.

Uloge tumače: Aleksandar Seksan, Vanesa Glođo, Armin Omerović, Aida Bukva, Irfan Ribić, Edin Avdagić i Vedran Đekić.

# DOM MLADIH
# KULTURA
# KAMERNI TEATAR 55
# STEĆAKLAND
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