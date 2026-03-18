U Kamernom teatru 55 večeras drama “Stećakland”

Kamerni teatar 55 večeras, u 20.00 sati, prikazuje dramu “Stećakland”.

Reditelj ove inovativne predstave koja spaja savremeni teatar s virtuelnom realnošću je Kenan Kulenović, a igraju: Selma Alispahić, Aldin Omerović, Elma Juković, Nedim Džinović, Enes Kozličić i Anja Kraljević.

U Domu mladih Skenderija večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena komedija „Teško je promijeniti dlaku“, prema tekstu i u režiji Feđe Isovića, jednog od najznačajnijih bosanskohercegovačkih scenarista, kojeg publika najviše pamti po kultnoj seriji „Lud, zbunjen, normalan“.

Uloge tumače: Aleksandar Seksan, Vanesa Glođo, Armin Omerović, Aida Bukva, Irfan Ribić, Edin Avdagić i Vedran Đekić.