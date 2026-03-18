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MEĐUNARODNA SARADNJA

Sarajevska filharmonija pod dirigentskom palicom Jusukea Kimota: Koncert za 30 godina prijateljstva Japana i BiH

Koncert pruža posebnu priliku da se proslavi dugogodišnje prijateljstvo između Japana i Bosne i Hercegovine

Koncert "Zvukovi koji spajaju Japan i Bosnu i Hercegovinu". Instagram

E. A.

18.3.2026

Ambasada Japana u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Sarajevskom filharmonijom, sa zadovoljstvom je najavila svečani koncert pod nazivom "Zvukovi koji spajaju Japan i Bosnu i Hercegovinu", kojim se obilježava 30 godina diplomatskih odnosa između Japana i Bosne i Hercegovine.

Koncert će se održati u petak, 27. marta u 20 sati u Narodnom pozorištu Sarajevo, a nastupit će Sarajevska filharmonija pod dirigentskom palicom japanskog dirigenta Jusukea Kimota (Yusuke Kimoto), izvodeći program muzičkih djela koja izražavaju prijateljstvo i kulturne veze između dvije zemlje.

Kao dio dugotrajnog partnerstva, Vlada Japana je Sarajevskoj filharmoniji 2010. godine donirala muzičke instrumente poput klarineta, violina i truba, kao i rasvjetnu opremu za Narodno pozorište Sarajevo 2003. godine.

Ovaj koncert pruža posebnu priliku da se proslavi dugogodišnje prijateljstvo između Japana i Bosne i Hercegovine te dodatno unaprijedi kulturna razmjena između dvije zemlje.

# JAPAN
# SARAJEVSKA FILHARMONIJA
# KONCERT
# NARODNO POZORIŠTE
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