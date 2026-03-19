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U Kamernom teatru 55 večeras komedija “Ih, kako bih te ja”

Dom mladih Skenderija prikazuje komediju „Teško je promijeniti dlaku“

Scena iz komedije "Ih, kako bih te ja". Kamerniteatar55

I. P.

19.3.2026

Kamerni teatar 55 večeras, u 20.00 sati, prikazuje urnebesnu hit komediju "Ih, kako bih te ja". 

U predstavi igraju dva izvrsna glumca Vuk Marinić i Amar Selimović, te Jasna Ornela Bery, jedna od naših najpoznatijih i najpriznatijih glumica, u posljednje vrijeme široj publici prepoznatljiva po legendarnoj ulozi Bahre u seriji "Dva smo svijeta različita". 

Predstavu je režirao Irfan Avdić.

Veliki uspjeh

- Hit komedija "Ih, kako bih te ja", čiji sam ja i producent, postigla je veliki uspjeh i naišla na odličan prijem i interakciju kod publike koja ju je svaki put nagrađivala salvama smijeha i učestalim aplauzima. U ovoj adaptaciji sve je na beskrajno duhovit način povezano sa scenama predstave u predstavi, inspirisanim mojom karijerom, tačnije slikom koju drugi imaju o meni.

Zahvaljujući dramaturzima Vuku Mariniću i Vedrani Božinović, sve je oblikovano u konceptu proslave mog jubileja, mog odnosa prema teatru, glumi, karijeri, mlađim kolegama, muškarcima – kaže za “Avaz” glumica Jasna Bery.

„Teško je promijeniti dlaku“

U Domu mladih Skenderija večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena komedija „Teško je promijeniti dlaku“, prema tekstu i u režiji Feđe Isovića, jednog od najznačajnijih bosanskohercegovačkih scenarista, kojeg publika najviše pamti po kultnoj seriji „Lud, zbunjen, normalan“.

Uloge tumače: Aleksandar Seksan, Vanesa Glođo, Armin Omerović, Aida Bukva, Irfan Ribić, Edin Avdagić i Vedran Đekić.

# JASNA ORNELA BERY
# DOM MLADIH
# KULTURA
# KOMEDIJA
# KAMERNI TEATAR 55
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