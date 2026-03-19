U Kamernom teatru 55 večeras komedija “Ih, kako bih te ja”

Kamerni teatar 55 večeras, u 20.00 sati, prikazuje urnebesnu hit komediju "Ih, kako bih te ja".

U predstavi igraju dva izvrsna glumca Vuk Marinić i Amar Selimović, te Jasna Ornela Bery, jedna od naših najpoznatijih i najpriznatijih glumica, u posljednje vrijeme široj publici prepoznatljiva po legendarnoj ulozi Bahre u seriji "Dva smo svijeta različita".

Predstavu je režirao Irfan Avdić.

Veliki uspjeh

- Hit komedija "Ih, kako bih te ja", čiji sam ja i producent, postigla je veliki uspjeh i naišla na odličan prijem i interakciju kod publike koja ju je svaki put nagrađivala salvama smijeha i učestalim aplauzima. U ovoj adaptaciji sve je na beskrajno duhovit način povezano sa scenama predstave u predstavi, inspirisanim mojom karijerom, tačnije slikom koju drugi imaju o meni.

Zahvaljujući dramaturzima Vuku Mariniću i Vedrani Božinović, sve je oblikovano u konceptu proslave mog jubileja, mog odnosa prema teatru, glumi, karijeri, mlađim kolegama, muškarcima – kaže za “Avaz” glumica Jasna Bery.

„Teško je promijeniti dlaku“

U Domu mladih Skenderija večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena komedija „Teško je promijeniti dlaku“, prema tekstu i u režiji Feđe Isovića, jednog od najznačajnijih bosanskohercegovačkih scenarista, kojeg publika najviše pamti po kultnoj seriji „Lud, zbunjen, normalan“.

Uloge tumače: Aleksandar Seksan, Vanesa Glođo, Armin Omerović, Aida Bukva, Irfan Ribić, Edin Avdagić i Vedran Đekić.