Ogroman interes za predstavu “U avliji”: Mostar rasprodan za dva sata, otvoren i novi termin

„U avliji“ je duhovita i prepoznatljiva priča o našem mentalitetu, komšiluku i svakodnevnim situacijama u kojima se mnogi mogu prepoznati...

Predstava „U avliji“, koja širom regiona puni sale i publiku osvaja prepoznatljivim humorom i likom Osman Dzihe , nastavlja svoju uspješnu turneju u Bosni i Hercegovini.

Veliko interesovanje publike potvrđeno je već u Mostaru, gdje je predstava zakazana za 30. mart u Narodnom pozorištu Mostar za dva sata rasprodana. Zbog toga je otvoren i novi termin, koji će biti odigran 2. aprila na istoj sceni.

Turneja počinje 29. marta u Srebreniku, nakon čega slijedi Mostar, a potom i Sarajevo. U Bosanskom kulturnom centru Sarajevo predstava je zakazana za 1. april, gdje je zbog velikog interesovanja publike otvoren i drugi termin.

Na vrijeme osigurati ulaznice

Publika će u ovoj predstavi imati priliku uživati u prepoznatljivom humoru i brojnim imitacijama jednog od najpoznatijih regionalnih imitatora i humorista, Osmana Džihe, čiji lik već godinama izaziva salve smijeha gdje god se pojavi.

„U avliji“ je duhovita i prepoznatljiva priča o našem mentalitetu, komšiluku i svakodnevnim situacijama u kojima se mnogi mogu prepoznati, a publika je već na brojnim izvođenjima reagovala dugotrajnim aplauzima i smijehom.

Organizatori pozivaju publiku da na vrijeme osiguraju svoje ulaznice za preostale termine, jer se očekuje veliko interesovanje.

Termini turneje:

Srebrenik – 29. mart

Mostar – Narodno pozorište Mostar – 30. mart (rasprodano)

Mostar – Narodno pozorište Mostar – 2. april (novi termin)

Sarajevo – Bosanski kulturni centar – 1. april (drugi termin)

Jajce - 24. april Dom kulture.

Publiku očekuje večer ispunjena smijehom, dobrim raspoloženjem i prepoznatljivim humorom predstave „U avliji“.

Karte možete kupiti preko platfomre www.kupikartu.ba.