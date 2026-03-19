Andraš Urban za "Avaz" o hit predstavi „Bilo jednom u Novom Sadu“ koja gostuje večeras u NPS-u

Predstava "Bilo jednom u Novom Sadu" Novosadsko pozorište Ujvidéki Színház, rađena po tekstu i u režiji Andraša Urbana, gostuje večeras, 19. marta, u 19:30 sati na sceni Narodno pozorište Sarajevo. Riječ je o autorskom projektu nastalom povodom obilježavanja 50 godina Novosadskog teatra, koji nakon uspjeha i nagrada na regionalnim festivalima stiže i pred sarajevsku publiku.

U razgovoru za "Avaz", reditelj Andraš Urban govorio je o predstavi, njenoj poruci i radu s ansamblom.

U Vašem radu često postoji politička i društvena oštrica. Koliko je ova predstava komentar savremenog Novog Sada, a koliko pogled u prošlost?

– Valjda svaka predstava govori o nečemu što se tiče vremena u kojem se izvodi. Pozorište je savremena priča, priča sadašnjosti. Iznad toga da, recimo, komentariše određeno društvo i događaje, možda ima više smisla da svojim postojanjem utiče na društvo, na svijet ili na pozorište uopće. Ne postoji pogled u prošlost sam po sebi. Ne vjerujem u to. Prošlost, odnosno historija Novosadskog pozorišta u ovom slučaju služi kao inspiracija, skoro kao dramsko tkivo. Uglavnom je korišten taj pedesetogodišnji repertoar kao polazište, da budemo jasni, pored toga da filozofiramo o nekim stvarima. „Bilo jednom u Novom Sadu“ je jedna vrlo zabavna i duhovita predstava na svoj način, sa sjajnim koreografijama, živom muzikom, s cjelokupnim ansamblom i studentima Akademije u Novom Sadu, te muzičkim numerama – od mađarskih opereta i kabarea, preko mjuzikla kao što su Hair, Moulin Rouge, Chicago, West Side Story, Rocky Horror Picture Show, pa sve do „Pedja D Boys“, čak i Lepe Brene, pa do Pekinške patke. Bilo je tako lijepo… zar ne?

Radite s ansamblom koji često učestvuje u kreiranju procesa. Koliko su glumci učestvovali u oblikovanju ove predstave i koliko je ona kolektivni autorski čin?

- To jeste ansambl predstava. Ne u smislu da li su oni koautori tekstova ili samog događaja – ne. Novosadsko pozorište jeste poznato po ansamblskoj igri, gdje se glumci na visokom nivou i s velikom disciplinom predaju predstavi i kolektivnom postojanju na sceni. Mislim da je Novosadsko pozorište odavno ostvarivalo predstave na način na koji ostala pozorišta u regionu teško da su bila sposobna. Dakle, mislim da se u ovoj predstavi lijepo vidi ta vrsta predanosti, usaglašenosti i, naravno, talentovanosti koju oni posjeduju i ostvaruju. Riječ je o vrhunskim glumcima.