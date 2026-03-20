Burhan Šaban odao počast Halidu Bešliću: U njegovu čast izveo "Oj Zefire"

Burhan Šaban napunio je Dom mladih prvog dana Bajrama, te održao tradicionalni koncert.

Pored dobropoznatih ilahija i kasida, izveo je i “Oj, Zefire”. Tom prilikom se sjetio i pokojnog Halida Bešlića:

- Naš Halid je volio ovu. U njegovu čast “Oj, Zefire”.