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BAJRAMSKI KONCERT

Burhan Šaban odao počast Halidu Bešliću: U njegovu čast izveo "Oj Zefire"

Burhan Šaban napunio je Dom mladih prvog dana Bajrama, te održao tradicionalni koncert

Burhan Šaban. E. Abaz/Avaz

Eldar Abaz
Piše: Eldar Abaz

20.3.2026

Burhan Šaban napunio je Dom mladih prvog dana Bajrama, te održao tradicionalni koncert.

Pored dobropoznatih ilahija i kasida, izveo je i “Oj, Zefire”. Tom prilikom se sjetio i pokojnog Halida Bešlića:

- Naš Halid je volio ovu. U njegovu čast “Oj, Zefire”.

# HALID BEŠLIĆ
# BURHAN ŠABAN
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