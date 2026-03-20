Burhan Šaban odao počast Halidu Bešliću: U njegovu čast izveo "Oj Zefire"

Burhan Šaban napunio je Dom mladih prvog dana Bajrama, te održao tradicionalni koncert.
BAJRAMSKI KONCERT
Burhan Šaban napunio je Dom mladih prvog dana Bajrama, te održao tradicionalni koncert
Burhan Šaban. E. Abaz/Avaz
Burhan Šaban napunio je Dom mladih prvog dana Bajrama, te održao tradicionalni koncert.
Pored dobropoznatih ilahija i kasida, izveo je i “Oj, Zefire”. Tom prilikom se sjetio i pokojnog Halida Bešlića:
- Naš Halid je volio ovu. U njegovu čast “Oj, Zefire”.
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