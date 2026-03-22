Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo predstava „To nikad nigdje nije bilo“ u režiji Dine Mustafića

Sarajevska publika će u ponedjeljak, 23. marta, s početkom u 19:30 sati imati priliku pogledati dramsku predstavu "To nikad nigdje nije bilo", nastalu prema motivima romana "Istorija bolesti" autora Tvrtko Kulenović. Predstavu režira Dino Mustafić.

U predstavi nastupa ansambl koji čine Slaven Vidak, Vedrana Božinović, Kaća Dorić, Ermin Sijamija, Aldin Omerović, Emina Muftić, Mona Muratović, Merima Lepić Redžepović, Belma Salkunić-Bektešević, Hana Zrno, Vanja Đugum Matović, Mak Čengić i Dino Bajrović, dok je za muzičku pratnju zadužen Vedran Vujica.

Adaptaciju i dramatizaciju djela pripremio je Darko Lukić, koji je zajedno s Vedranom Božinović potpisao i dramaturgiju predstave.

Lukić ističe da se predstava oslanja na dokumentarne elemente koji su bili važni i za sam roman, te da je riječ o svojevrsnom "teatru sjećanja". Kako navodi, pozorište u ovom slučaju predstavlja prostor kroz koji se promatra prošlost, ali i sagledava sadašnjost, pa čak i naslućuju konture budućnosti. Predstava nastaje kroz dijalog između književnog predloška, pozornice i publike, otvarajući prostor za suočavanje, propitivanje i svjedočenje, kao i za susret privatnih priča s velikim, kolektivnim historijama.