Balerina Selma Efendić o uspjehu van granica BiH: Bilo bi više prilika kada bi se ulagalo u kulturu

Članica baletnog ansambla Narodnog pozorišta Sarajevo Selma Efendić pozvana je u SNG Maribor povodom učešća u velikom baletskom klasiku „Labuđe jezero“.

Balerina Narodnog pozorišta Sarajevo Selma Efendić nastupit će u ovom prestižnom djelu za koje koreografiju potpisuje Valerij Kovtun. U predstavi učestvuje baletni ansambl SNG Maribor uz pratnju Simfonijskog orkestra SNG Maribor kojim će dirigovati maestro Rafal Karčmarčik (Karczmarczyk).

U razgovoru za „Dnevni avaz“, Selma otkriva detalje svoje karijere, šta za nju znači ovaj poziv i koliki je ovo uspjeh za Bosnu i Hercegovinu.

Vaš put u baletu započeo je vrlo rano – kada ste shvatili da će ples biti Vaš životni poziv?

- Tako je, već sa četiri godine sam krenula na svoje prve časove baleta. S devet godina upisujem prvi razred osnovne baletske škole te je to zvanično početak mog puta ka profesionalnoj balerini. Od samog starta školovanja ulagala sam veliki trud i pridavala mnogo značaja baletu, tako da je odmah postojala želja za dostizanjem maksimuma te se prirodno krenulo sve slagati. Mogu reći da sam odmalena nedvojbeno išla za tim pozivom.

Svaki trenutak je bitan

Koji su bili ključni trenuci ili nastupi koji su najviše utjecali na Vaš umjetnički razvoj kao balerine?

- Smatram da sve do sada što sam radila i postigla me na različite načine obogatilo, tako da mi je svaki dosadašnji trenutak jednako bitan. Ali ako bih morala izdvajati, onda bi to bila moja prva solistička uloga sa 15 godina, dok sam bila još učenica, te nedavno izvođenje moje prve naslovne uloge Snjeguljice u predstavi 'Snjeguljica i sedam patuljaka'. Jako dugo sam čekala priliku za otplesati naslovnu ulogu, naravno i težila sam tome cijelu svoju dosadašnju karijeru, pa bih to sigurno navela kao jako značajnu stvar.

Koliko je zahtjevno graditi baletnu karijeru u Bosni i Hercegovini i s kojim se izazovima najčešće susrećete?

- Nažalost, najveći problem jeste nedovoljno sredstava i uvjeta za optimalne uslove rada koji su potrebni jednom nacionalnom baletskom ansamblu. Vjerujem da bismo imali dosta prostora za napredak i razvoj kada bi se ulagalo u kulturu kao što se to radi u evropskim i nekim regionalnim pozorištima.

Kako je došlo do poziva u Slovensko narodno gledališče Maribor i šta za Vas znači rad u jednoj takvoj instituciji?

- Već sam prije imala priliku raditi sa njihovom pedagoginjom i prvakinjom Alenkom Ribić, zapazila me kada je bila u Sarajevu te na njen poziv, u saglasnosti sa direktorom Edvardom Klugom (Edward Clug), dobivam ovu priliku. Sigurno da je velika čast dobiti poziv od tehnički tako dobre baletske kompanije kao što je SNG Maribor. Vjerujem da će me ovo iskustvo jako obogatiti, dodatno me izgraditi te mi otvoriti nove vidike i prilike.

Raspored rada

Da li se repertoar i pristup baletu u Mariboru razlikuju od onoga na koji ste navikli i koliko Vam to predstavlja izazov?

- Da, razlikuje se. Oni imaju dosta više predstava te samim time i drugačiji, malo teži raspored rada. Fizička sprema je svima na zavidnom nivou, tako da dolazim pripremljena da se adaptiram i prilagodim te opravdam očekivanja.

Koliko su međunarodne saradnje važne za razvoj jednog baletnog umjetnika danas?

- Od velike su važnosti. Prije svega, jako je inspirativno promijeniti okruženje i uvezati se sa različitim plesačima, vidjeti tuđe mogućnosti, tehniku te razmijeniti iskustva. Raditi u drugim uslovima i moći dobiti širinu za usporediti sa dosadašnjim. Jako sam mlada, tako da me sigurno nova poznanstva i razni teatri obogaćuju i formiraju.

Budući ciljevi

Koji su Vaši naredni ciljevi – da li vidite svoju karijeru u pravcu stalnog angažmana u inostranstvu?

- Fokusirana sam na svoj lični razvoj i dostizanje nekog mog maksimuma, tako da šta god me bude vodilo u tom pravcu ja ću sa zadovoljstvom prihvatiti. Vidjet ćemo šta vrijeme nosi, ne forsiram ništa, puštam da dođe ono što je najbolje za mene.