37. Sajam knjiga u Sarajevu: Španija počasni gost najvećeg izdanja do sada

Pripreme za 37. Međunarodni sajam knjiga, koji će se održati od 22. do 27. aprila 2026. godine pod sloganom "Put knjige", odvijaju se prema planu i u skladu s predviđenim aktivnostima.

Programski savjet Sajma čestitao je izlagačima, organizatoru Centru Skenderija i ekspertima Savjeta na pravovremenim i kvalitetnim pripremama, koje omogućavaju da ova najvažnija manifestacija posvećena knjizi i autorima u Bosni i Hercegovini bude organizovana na visokom nivou.

Savjet je naglasio da se programski koncept razvoja Sajma uspješno realizuje, te se očekuje da će autori predstaviti svoja djela pred više od 100.000 posjetilaca. Programi će biti održani u dvoranama Mirza Delibašić, Vrata znanja, Dvorani 3, Bosanskoj kući i Domu mladih u Centru Skenderija.

Počasni gost Sajma knjiga ove godine je Kraljevina Španija. Pored izložbe o Ivi Andriću, Španija će učestvovati u obilježavanju Svjetskog dana knjige i autorskih prava programom čitanja tekstova iz djela španskog pisca Migela de Servantesa (Miguel de Cervantes), simboličnom akcijom "Knjiga za ružu", kao i na međunarodnom četvrtom okruglom stolu "Put knjige", u saradnji sa Kulturnim forumom u Bosni i Hercegovini.

Predsjednik Programskog savjeta Sajma, Ibrahim Spahić, istakao je značaj manifestacije za Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu te pozvao nadležne institucije da Sajam knjiga prepoznaju kao događaj od posebnog kulturnog i društvenog značaja.

Sajam knjiga definisan je kao prostor koji okuplja znanje, obrazovanje, nauku, umjetnost i medije, te predstavlja centralnu platformu za promociju književnosti u regiji.