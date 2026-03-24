Predstavljen program 31. izdanja Modula Memorije: Fokus na opsadi Sarajeva i aktuelna dešavanja u Palestini

U kinu Meeting Point danas je zvanično predstavljen program i vizuelni identitet 31. izdanja kulturološkog programa Modula Memorije. O ovogodišnjim sadržajima i tematskim okvirima govorili su direktor J.U. MES i umjetnički direktor festivala Nihad Kreševljaković, regionalni direktor Fondacije "VII Akademija" Ziyah Gafić, te koordinatorica projekta Hana Bajrović.

Manifestacija će biti svečano otvorena 2. aprila u sarajevskoj Vijećnici premijernim prikazivanjem dokumentarnog filma "Sarajevsko proljeće koje traje", a program će trajati do 9. maja 2026. godine. Pored premijere filma otvaranja, ovogodišnje izdanje publici nudi dvije izložbe, promociju knjige, jednu pozorišnu predstavu, te osam dokumentarnih filmova.

Tri ključna segmenta ovogodišnjeg programa

Nihad Kreševljaković je naglasio da festival i nakon tri decenije postojanja zadržava svoju društvenu relevantnost, fokusirajući se na tri ključna segmenta: lokalno iskustvo opsade, aktuelna dešavanja u Palestini, te obilježavanje 90. godišnjice Španskog građanskog rata.

– Razlozi zbog kojih je Modul Memorije osnovan prije više od 30 godina još uvijek postoje u svijetu, i ta situacija je, nažalost, potvrda da nam je ovaj program i danas potreban. Kao i svake godine, jedna od osnovnih tema kojima se kroz Modul bavimo jeste svakako naše iskustvo rata i opsade, koje ćemo obraditi kroz različite forme. Pored ovoga, postoje još dva segmenta kojima ćemo se baviti. Jedan je svakako genocid u Palestini koji se još uvijek događa, a kojim ćemo se baviti kroz filmove. Treći segment ovogodišnjeg Modula Memorije je činjenica da se ove godine obilježava 90. godina od početka Španskog građanskog rata, koji je ujedno bio i uvod u 2. svjetski rat. Ovaj rat je važan zbog slike svijeta o kojoj govorimo, jer je prvi ukazao na opasnost od fašizma, a njegova ideja antifašizma je okupila veliki broj branitelja iz čitavog svijeta – izjavio je.

Položaj izvještajnog novinarstva u sukobima

Poseban segment programa predstavlja konferencija "Face of Journalism", koju J.U. MES organizuje u saradnji s Fondacijom "VII Akademija". Ziyah Gafić, istaknuti fotograf i novinar, podsjetio je da korijeni modernog ratnog izvještavanja sežu upravo do sukoba u Španiji, te je ukazao na važnost preispitivanja položaja onih koji izvještavaju s ratnih područja.

– Moderno novinarstvo smatramo da počinje upravo u periodu Španskog građanskog rata, kada je ubijena prva fotografkinja i novinarka. Od tada, veliki je broj novinara koji su stradali u sukobima širom svijeta. Ono što je zanimljivo je kakav je odnos prema novinarima i fotografima uspostavljen vremenom, a to je da se ti ljudi vrlo često dehumaniziraju i posmatraju samo kao sredstvo. Zbog toga nam je bitno progovoriti o izvjestiteljima i pokazati njihovu perspektivu – rekao je.

Film o generacijama rođenim nakon rata

Govoreći o filmu „Sarajevsko proljeće koje traje“, koji otvara ovogodišnji program, Nihad Kreševljaković je istakao da se radi o ostvarenju u kojem se razgovara s mladim ljudima rođenim nakon 2000. godine.

– Željeli smo da vidimo kako izgleda ta naša prošlost iz perspektive tih novih generacija i koliko i na koji način to naše iskustvo, ljudi koji su to preživjeli, na koji način je očuvano danas i koliko je ono teret budućim generacijama – kazao je Kreševljaković, uz napomenu da film pokazuje kako je ratno iskustvo ostavilo dubok trag i na onima rođenim decenijama kasnije.