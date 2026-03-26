Slikarka Alena Gojak: Svijet je pun kvalitetnih i dobrih ljudi

Ime i prezime: Alena Gojak.

Datum i mjesto rođenja: 27. avgust 1983., Sarajevo.

Šta prvo uradite kad se probudite: Zahvalim na novom danu i još jednoj novoj prilici.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Hip-hop pjevačica ili menadžer neke kompanije.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Prodaja odječice za barbike koje sam sama šila.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Tespih ili brojanicu.

Šta gledate na televiziji: Ne gledam televiziju.

Šta Vas nervira: Glupost.

Najdraži grad: Uh, ima ih. Definitivno Sankt Peterburg i Njujork.

Najbolji poklon koji ste dobili: Bilo je mnogo dobrih poklona kroz život. Jedna drugarica mi je napisala pismo sa sto mojih dobrih osobina. Poslije toga sam se baš trudila da budem još bolja.

Čega se plašite: Loših ljudi, čovjek je najveći predator.

S kim najradije pijete kafu: Sama sa sobom.

Omiljena društvena mreža: Instagram.

Najdraža boja: Plava.

Ko Vam je uzor: Ima ih mnogo, svijet je pun kvalitetnih i dobrih ljudi. Nelson Mandela je jedan od njih.

Najdraži pisac: Volim književnost. To mi je druga ljubav. Volim klasike. Recimo Tolstoj.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Zaustavila ratove i ubijanje nedužnog stanovništva, posebno djece.

Omiljeni muzičar ili bend: „Dubioza kolektiv“, podržavam sve što dolazi iz naše zemlje.

Omiljena pjesma: „I Don't Want to Miss a Thing“ – „Aerosmith“.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Rat i mir“.

Tim za koji navijate: Moj tim-

Omiljena narodna izreka: „Strpljen - spašen“.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Forest Gamp (Forrest Gump) iz istoimenog filma.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Novi Zeland.