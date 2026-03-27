Povodom Svjetskog dana teatra iz Narodnog pozorišta Sarajevo poslana zajednička poruka: Moć pozorišta je u jedinstvu

Svjetski dan teatra obilježava se 27. marta svake godine još od 1962. godine, na inicijativu Međunarodnog teatarskog instituta, s ciljem afirmacije umjetnosti, kreativnosti i značaja izvedbenih umjetnosti u savremenom društvu. Ovaj važan datum tradicionalno prati međunarodna poruka koju upućuje istaknuti teatarski umjetnik, podsjećajući na nezamjenjivu ulogu teatra u povezivanju ljudi, kao medija koji praktikuje direktnu interakciju i dijalog.

Ovogodišnju poruku napisao je proslavljeni američki glumac Willem Dafoe, naglašavajući snagu teatra kao prostora susreta, empatije i zajedničkog iskustva. Njegove riječi su, kroz kampanju „Moć pozorišta“, interpretirali istaknuti umjetnici, umjetnice i radnici sarajevske teatarske scene: Davor Golubović (glumac Kamernog teatra 55), Mehmed Porča (glumac i profesor na Akademiji scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu), Snežana Bogičević (glumica Sarajevskog ratnog teatra), Mak Čengić (glumac Narodnog pozorišta Sarajevo), Anita Kajasa (glumica Pozorišta mladih Sarajevo) i Hana Bajrović (PR Internacionalnog teatarskog festivala MESS).

Kampanja „Moć pozorišta“ zasnovana je na ideji zajedništva, prisustva i živog susreta između umjetnika i publike, kao suštine pozorišne umjetnosti. Kroz jedinstveni video format, snimljen na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo, šest glasova pozorišne scene Kantona Sarajevo donosi jednu cjelovitu poruku o značaju pozorišta u savremenom društvu.

Ovaj događaj imao je poseban značaj jer je po prvi put međunarodna poruka za Svjetski dan teatra interpretirana na ovakav, zajednički i scenski način Javnih teatarskih institucija Kantona Sarajevo. Inicijativa je potekla upravo iz najstarije teatarske kuće u Bosni i Hercegovini, Narodnog pozorišta Sarajevo.

U nastavku pročitajte ovogodišnju poruku povodom Svjetskog dana teatra koji je uputio proslavljeni američki glumac Vilijam Dafoe (Willem Dafoe).

Poruka povodom Svjetskog dana pozorišta

Autor: Willem Dafoe, glumac i pozorišni umjetnik

"Ja sam glumac koji je prvenstveno poznat kao filmski glumac. Međutim, moji korijeni su duboko u pozorištu. Bio sam član Wooster Group od 1977. do 2003. godine, stvarajući i izvodeći originalne komade u The Performing Garage u New Yorku, te gostujući širom svijeta. Također sam radio s Richardom Foremanom, Robertom Wilsonom i Romeom Castelluccijem. Trenutno sam na poziciji Umjetničkog direktora Venecijanskog bijenala pozorišta. Ovo imenovanje, događaji u svijetu i moja želja da se vratim radu u pozorištu snažno su oblikovali moje uvjerenje u jedinstvenu pozitivnu moć i značaj pozorišta.

U skromnim počecima mog djelovanja pri Wooster Grupi, njujorškoj pozorišnoj trupi, često smo na izvedbama u našem pozorištu imali vrlo malo publike. Naše pravilo je bilo da, ako imamo više umjetnika nego publike, možemo odlučiti da otkažemo predstavu. Ipak, to nikada nismo učinili. Mnogi članovi ansambla nisu bili profesionalni pozorišni umjetnici, već ljudi različitih profesija koji su se okupljali kako bi stvarali pozorište; iako „the show must go on“ nije bila naša mantra, osjećali smo obavezu da nastavimo naše susrete s publikom.