Omar Zahirović otkriva detalje svog kreativnog puta: Moj jezik i stil su moj glas prema svijetu

Naravno, u mom životu postoje dva ključna izvora inspiracije, za moj cjelokupni život i biće, pa tako i za moj rad: moja majka i sestra. Njih dvije su svojevrstan portal za moju dušu, jer sve ono što jesam – jesam zahvaljujući njima.

- Kad god trebam govoriti o inspiraciji i sam se pomalo zbunim. Mislim da u mom slučaju ona dolazi kao refleks na trenutak u kojem se nalazim. Zbilja koju tada živim intenzivno komunicira sa mnom i, jednostavno, refleksivno počinjem slikati.

Šta je bila glavna inspiracija za ciklus slika koji ste predstavili i koliko je trajao sam proces?

U razgovoru za „Dnevni avaz“ otkriva sve detalje svog umjetničkog puta, gdje pronalazi inspiraciju, ali i kakve izazove mora proći da bi napravio umjetničko djelo.

Mladi slikar Omar Zahirović već nekoliko godina polako, ali sigurno osvaja pažnju umjetničke publike u Bosni i Hercegovini, pokazujući da njegov rad nije samo crtanje i bojenje platna, to je način komuniciranja, refleksije i povezivanja s ljudima.

Vaš slikarski izraz djeluje prepoznatljivo – kako biste opisali svoj stil i koliko se on mijenjao kroz vrijeme?

- Uvijek kada stvaram imam težnju da oblikujem neku vrstu 'ogledala' u kojem se i sam mogu vidjeti. Jasno i otvoreno stvaranje, bez ustručavanja da komuniciram kroz umjetnost, vjerovatno i dovodi do te prepoznatljivosti. Moj jezik i stil su moj glas prema svijetu koji uvijek teži slobodi. Na kraju, zabranio bih sam sebi stvaranje kada ne bih stvarao iskreno. Moj umjetnički izraz se definitivno mijenjao kroz vrijeme. Najstroži kritičar svojih radova sam upravo ja, pa samim tim nisam uvijek jasno uočavao promjene dok su se dešavale – jer sam ih tada živio. Ipak, vjerujem da oni koji gledaju sa strane mogu uočiti, nadam se, pozitivne pomake. Kada se i sam udaljim i pogledam iz distance, vidim mnogo volje za radom i snažnu želju da gradim svoj napredak, kako duhovni, tako i tehnički.

Posebna emocija

Koliko je prostor u kojem stvarate važan za razvoj Vašeg umjetničkog izraza?

- Prostor u kojem stvaram za mene nosi posebnu emociju. Klapa Workshop je novo mjesto u ovom gradu koje ima svoj autentičan, drugačiji puls. To je prostor koji okuplja mlade ljude i pruža im priliku da se razvijaju kroz različite umjetničke i kreativne forme – od glume i plesa do slikarstva, jezika i fotografije. Za mene, on predstavlja bazu jedne nove zajednice koja tek nastaje i koja će, vjerujem, zajedno rasti. Projekat je na samom početku, ali već sada pravi značajne, odlučne korake.

Koliko danas mladi umjetnici zaista imaju prostora da budu viđeni? Da li je scena otvorena ili se za svaku priliku morate izboriti sami?

- Prilično sam osjetljiv na kolektivna pitanja jer u meni bude osjećaj odgovornosti. Biti svjestan stanja u kojem se nalaziš znači da, barem djelimično, moraš pokušati i upravljati tim okolnostima. Mladi umjetnici u Bosni i Hercegovini svakodnevno se suočavaju s brojnim preprekama. Počevši od 'čvrstih' javnih stavova na koje umjetnici često odgovaraju kroz svoj rad, pa do javnog diskursa koji je preopterećen različitim sadržajima. Uz to, postoji još niz izazova s kojima se suočava svaki mladi čovjek u ovom sistemu. Biti umjetnik znači biti svoj, slobodan i odvažan. Biti prisutan u vremenu i stvarati sada, bez straha od reakcija ili neuspjeha.

Radionice slikarstva

Kakvi su budući planovi?

- Uskoro počinju radionice slikarstva pod mojim mentorstvom u Klapa Workshopu, gdje je održana i sama izložba. To je možda meni i najdraži dio budućih planova. Radujem se susretima s mladim ljudima koji će našu scenu učiniti bogatijom i kreativnijom, ali i svakom pojedincu s kojim ću imati priliku zajedno rasti i razvijati se.