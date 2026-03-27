Sarajevski umjetnik ilustracijom poslao snažnu poruku podrške Zagrebu nakon teškog nevremena

Na ilustraciji je prikazan Zagi, maskota Univerzijade u Zagrebu, koji se drži za stub javne rasvjete dok ga okružuje snažni vjetar i kiša. Preko njega je prebačena tkanina s crveno-bijelim kvadratićima, motivom koji asocira na Hrvatsku. Rad je izveden u autorovom prepoznatljivom umjetničkom stilu.

Sarajevski umjetnik Midhat Kapetanović objavio je novu ilustraciju povodom nevremena koje je pogodilo Zagreb i prouzrokovalo značajnu materijalnu štetu.

Kapetanović je poznat po ilustracijama u kojima na simboličan način komentira aktuelna društvena i politička dešavanja. U svojim radovima često koristi likove poput Zagija, Vučka i Pobjednika, koji predstavljaju Zagreb, Sarajevo i Beograd, dok se u novijim radovima pojavljuje i "mali bijeli zec", inspirisan pjesmom Đorđa Balaševića i povezan sa Novim Sadom.

U prethodnom periodu, ovaj umjetnik je kroz svoje ilustracije iskazivao stavove i podršku različitim društvenim temama u regionu, uključujući proteste i reakcije na tragične događaje.