Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PODRŠKA IZ SARAJEVA

Sarajevski umjetnik ilustracijom poslao snažnu poruku podrške Zagrebu nakon teškog nevremena

Na ilustraciji je prikazan Zagi, maskota Univerzijade u Zagrebu, koji se drži za stub javne rasvjete dok ga okružuje snažni vjetar i kiša

Zagi, Midhat Kapetanović. Instagram

A. B.

27.3.2026

Sarajevski umjetnik Midhat Kapetanović objavio je novu ilustraciju povodom nevremena koje je pogodilo Zagreb i prouzrokovalo značajnu materijalnu štetu.

Na ilustraciji je prikazan Zagi, maskota Univerzijade u Zagrebu, koji se drži za stub javne rasvjete dok ga okružuje snažni vjetar i kiša. Preko njega je prebačena tkanina s crveno-bijelim kvadratićima, motivom koji asocira na Hrvatsku. Rad je izveden u autorovom prepoznatljivom umjetničkom stilu.

Uz objavu ilustracije, Kapetanović je napisao poruku podrške: – Izdržite, Purgeri moji!

Kapetanović je poznat po ilustracijama u kojima na simboličan način komentira aktuelna društvena i politička dešavanja. U svojim radovima često koristi likove poput Zagija, Vučka i Pobjednika, koji predstavljaju Zagreb, Sarajevo i Beograd, dok se u novijim radovima pojavljuje i "mali bijeli zec", inspirisan pjesmom Đorđa Balaševića i povezan sa Novim Sadom.

U prethodnom periodu, ovaj umjetnik je kroz svoje ilustracije iskazivao stavove i podršku različitim društvenim temama u regionu, uključujući proteste i reakcije na tragične događaje.

# SARAJEVO
# MIDHAT KAPETANOVIĆ
# ZAGREB
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.