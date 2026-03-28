Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DASKE KOJE ŽIVOT ZNAČE

U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras drama „Na slovo F”

Kamerni teatar 55 prikazuje predstavu “Sjećaš li se Doli Bel”

Scena iz drame „Na slovo F”. Nps.ba

I. P.

28.3.2026

U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras, u 19.30 sati, bit će upriličena drama “Na slovo F” autorice Lejle Kalamujić.

Rediteljica je Iva Milošević, dramaturginja Vedrana Božinović, a uloge tumače: Helena Vuković, Haris Bidžan, Vedran Đekić, Ejla Bavčić-Tarakčija, Mak Čengić, Sanela Krsmanović, Slaven Vidak, Dino Bajrović, Nerman Mahmutović, Irfan Ribić, Elma Fetić, Faruk Hajdarević, Belma Salkunić i Alisa Čajić.

Kamerni teatar 55 večeras, u 20.00 sati, prikazuje predstavu “Sjećaš li se Doli Bel” u režiji Kokana Mladenovića. 

Uloge tumače: Emir Hadžihafizbegović, Gordana Boban, Tatjana Šojić, Feđa Štukan, Davor Golubović, Elma Juković, Muhamed Hadžović, Admir Glamočak, Sabit Sejdinović, Amar Selimović, Enes Kozličić i Sin Kurt.

Predstava, rađena prema kultnom djelu Abdulaha Sidrana, otvara mnoge teme i pitanja koja publiku vode na putovanje kroz vrijeme i prostor sjećanja. 

# DRAMA
# SJEĆAŠ LI SE DOLI BEL
# KULTURA
# KAMERNI TEATAR 55
# NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
# NA SLOVO F
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.